СМИ сообщили о планах Азербайджана подать жалобу в МОК

Азербайджан готовится подать официальную жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) после высказываний французских телевизионных комментаторов во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом 27 июля сообщает издание Azerbaycan24.

Комментарии, которые Азербайджан считает политически мотивированными, прозвучали на телеканале France-2 во время парада спортсменов.

Так, французские комментаторы заявили, что прошлый год можно охарактеризовать как «траур по армянскому народу в результате падения Нагорного Карабаха».

Азербайджанская сторона посчитала данные комментарии формой шантажа, а также нарушением обязательства Олимпийской хартии о политическом нейтралитете.

«Жалоба готовится. Сейчас уточняется ее текст. Постараемся передать жалобу в МОК уже сегодня», — подтвердил данную информацию ТАСС вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024, во время которой произошел ряд громких инцидентов. Так, например, олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Также особую критику вызвало выступление драг-артистов, которые исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.