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Украинские СМИ сообщили о сбежавших из автобуса военкомата уклонистах

«Страна.ua»: украинцы сбежали из автомобиля ТЦК на заправке
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Фото: соцсети
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Группа украинских мобилизованных граждан сбежала из микроавтобуса территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата), когда он остановился на заправке. Об этом 27 июля сообщает местное издание «Страна.ua».

Издание в своем Telegram-канале сопроводило публикацию записью с камер наблюдения. На кадрах видно, как мужчины открыли дверь автобуса и бросились бежать.

Через некоторое время их отсутствие заметил мужчина в военной форме, вышедший из транспорта. После этого он начал бежать за мобилизованными.

Других подробностей происшествия не приводилось.

Теневая страна: к чему приведет новое ужесточение мобилизации на Украине
После 16 июля у уклонистов начнут изымать имущество

В последнее время на Украине фиксируется немало случаев, когда граждане пытаются всеми возможными способами избежать попадания в зону боевых действий. Так, 26 июля сообщалось, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина отрубил себе пальцы пожарным топором в военкомате, чтобы не проходить медкомиссию.

Еще 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Документ ужесточает наказание за уклонение и уточняет категории подлежащих призыву лиц. Он не предусматривает положений о демобилизации.

Кроме того, с 17 июля на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, теперь им нужно иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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