Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцария отказалась передавать Украине доходы от российских активов
Мир
Командующий ВМС НОАК прибыл в Россию для участия в главном параде ВМФ
Общество
В Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину
Общество
Мишустин поручил силовым ведомствам обеспечить безопасность на главном параде ВМФ
Мир
Орбан исключил вероятность членства Украины в ЕС и НАТО
Мир
В Нью-Йорке начался конкурс на звание почетного мэра среди собак
Мир
Украинские СМИ сообщили о сбежавших из автобуса военкомата уклонистах
Мир
Фигурист Авербух сравнил церемонию открытия Олимпиады в Париже с фестивалем
Происшествия
В Краснодаре женщина напала с вилкой на полицейского
Происшествия
Мирный житель погиб после обстрела ВСУ села Бочковка в Белгородской области
Мир
Орбан заявил об отсутствии у Запада общей моральной основы после открытия ОИ
Мир
Зрители освистали Макрона на церемонии открытия Олимпийских игр
Мир
Орбан назвал действия России понятными и рациональными
Мир
Маск назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже неуважением к христианам
Общество
Роспотребнадзор не обнаружил вирус лихорадки Западного Нила в Татарстане
Происшествия
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину при побеге
Мир
Китай пообещал продолжить содействие мирному диалогу по Украине
Спорт
В Париже могут отменить тренировку пловцов в Сене из-за ухудшения качества воды
Сюжет:

Команда российского фрегата «Штандарт» нашла решение проблемы с водой

0
Фото: РИА Новости/Иван Секретарев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Питание для команды российского исторического фрегата «Штандарт», который власти Испании не пустили в порт из-за санкций, помогают обеспечить жители небольшого городка на острове Иль Аруса. Видео с места событий в субботу, 27 июля, публикуют «Известия».

«Штандарт» встал на якорь в бухте возле испанского острова. Экипаж может добраться на берег на шлюпке, чтобы пополнить запасы еды и постирать одежду в прачечной. Кроме того, местные жители предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах.

«Сейчас мы перешли через Бискай (Бискайский залив. — Ред.). Из Франции пришли в Испанию, для того чтобы узнать, что испанские порты нас тоже не пускают. На борту 15 человек из семи стран. У нас всегда международный экипаж», — рассказал капитан фрегата Владимир Мартусь.

Он уточнил, что после четырех дней перехода на борту осталось мало запасов еды и воды, их может хватить приблизительно на три-четыре дня. По словам капитана, уже сейчас, стоя на якоре, экипаж должен решить, куда пойти.

В данный момент известно, что морские власти Испании собираются прибыть на борт через несколько часов, чтобы обсудить ситуацию. Тем временем петиция, призывающая снять санкции с парусника «Штандарт» как объекта мирового культурного наследия, набрала более 5 тыс. голосов.

Мерное стечение: ЕС может принять еще два пакета санкций до конца года
Что вошло в 14-й набор ограничений и как на него отреагировали в России

Ранее, 23 июля, власти Франции запретили «Штандарту» зайти в военный и торговый порт Брест полуострова Бретань. На корабле почти закончились запасы питьевой воды, сообщил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан. Он уточнил, что введения санкций против судна добивались представители проукраинской ассоциации.

Элькан назвал отказ российскому фрегату «Штандарт» в заходе в порт демонстрацией слабости Франции, которая идет на поводу у Брюсселя, поддерживая санкции против РФ. Глава ассоциации подчеркнул, что считает санкции против моряков «несправедливыми и отвратительными».

На следующий день, 24 июля, Мартусь сообщил, что Испания также отказалась впустить фрегат в свой порт Виго. Российский корабль должен был пришвартоваться и пробыть там до 15 августа, ему пришлось встать на якорь в 500 м от испанского побережья. Судно не смогло выйти за пределы вод ЕС из-за нехватки топлива. Капитан заявил о намерении добиться отмены санкций. Посольство России в Мадриде в тот же день пообещало разобраться с ситуацией.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса, решение о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024