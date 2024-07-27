Команда российского фрегата «Штандарт» нашла решение проблемы с водой

Питание для команды российского исторического фрегата «Штандарт», который власти Испании не пустили в порт из-за санкций, помогают обеспечить жители небольшого городка на острове Иль Аруса. Видео с места событий в субботу, 27 июля, публикуют «Известия».

«Штандарт» встал на якорь в бухте возле испанского острова. Экипаж может добраться на берег на шлюпке, чтобы пополнить запасы еды и постирать одежду в прачечной. Кроме того, местные жители предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах.

«Сейчас мы перешли через Бискай (Бискайский залив. — Ред.). Из Франции пришли в Испанию, для того чтобы узнать, что испанские порты нас тоже не пускают. На борту 15 человек из семи стран. У нас всегда международный экипаж», — рассказал капитан фрегата Владимир Мартусь.

Он уточнил, что после четырех дней перехода на борту осталось мало запасов еды и воды, их может хватить приблизительно на три-четыре дня. По словам капитана, уже сейчас, стоя на якоре, экипаж должен решить, куда пойти.

В данный момент известно, что морские власти Испании собираются прибыть на борт через несколько часов, чтобы обсудить ситуацию. Тем временем петиция, призывающая снять санкции с парусника «Штандарт» как объекта мирового культурного наследия, набрала более 5 тыс. голосов.

Ранее, 23 июля, власти Франции запретили «Штандарту» зайти в военный и торговый порт Брест полуострова Бретань. На корабле почти закончились запасы питьевой воды, сообщил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан. Он уточнил, что введения санкций против судна добивались представители проукраинской ассоциации.

Элькан назвал отказ российскому фрегату «Штандарт» в заходе в порт демонстрацией слабости Франции, которая идет на поводу у Брюсселя, поддерживая санкции против РФ. Глава ассоциации подчеркнул, что считает санкции против моряков «несправедливыми и отвратительными».

На следующий день, 24 июля, Мартусь сообщил, что Испания также отказалась впустить фрегат в свой порт Виго. Российский корабль должен был пришвартоваться и пробыть там до 15 августа, ему пришлось встать на якорь в 500 м от испанского побережья. Судно не смогло выйти за пределы вод ЕС из-за нехватки топлива. Капитан заявил о намерении добиться отмены санкций. Посольство России в Мадриде в тот же день пообещало разобраться с ситуацией.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса, решение о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года.