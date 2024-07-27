Лавров заявил об осознании Западом невозможности победить Россию

Запад стал осознавать невозможность победить Россию, на этом фоне появились в последнее время многочисленные предложения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 27 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания Россия – АСЕАН и министерской встречи стран — участниц Восточноазиатского саммита.

«Я не считаю необходимым комментировать многочисленные идеи, которые сейчас как из рога изобилия посыпались в условиях осознания Западом бесперспективности расчета на поражение России», — сказал министр.

По его словам, эти предложения также появились на фоне понимания западными странами никчемности президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, и киевского режима.

Лавров напомнил, что Россия всегда готова к честному диалогу исходя из сложившихся реалий. Среди них он перечислил вхождение четырех регионов в состав РФ, а также недопустимость сохранения киевского режима, который истребляет русское меньшинство и носит нацистский характер.

Министр уточнил, что позиция Запада заключается в игнорировании точки зрения Москвы. Западные страны взывают к якобы конструктивному подходу, который на деле означает капитуляцию, однако такого не будет, РФ достигнет поставленных целей спецоперации по защите Донбасса, подчеркнул Лавров.

Он добавил, что у России нет иллюзий насчет подходов Запада к урегулированию украинского кризиса.

Также в ходе пресс-конференции Лавров заявил, что слушать то, что говорят Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба о перспективе переговоров с РФ, нет смысла. По его словам, от них слышны прямо противоположные вещи.

Ранее, 24 июля, Кулеба сообщил в разговоре с главой МИД Китая Ван И о готовности государства к переговорам с российской стороной. В свою очередь, Зеленский в интервью BBC News от 20 июля допустил диалог с Москвой, несмотря на действующий в стране запрет. По его словам, Киев готов говорить с тем, «кто в России всё решает».

РФ неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.