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Лавров заявил о разночтениях в словах Кулебы и Зеленского о переговорах с РФ

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Фото: ТАСС/ANNA SZILAGYI
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Слушать то, что говорят президент Украины Владимир Зеленский (срок официальных полномочий которого истек 20 мая) и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба о перспективе переговоров с РФ, нет смысла, поскольку они говорят прямо противоположные вещи. Об этом 27 июля заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, как он относится к словам украинского коллеги о возможности мирного урегулирования.

«Как к Кулебе, как еще к этому относиться. Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря», — отметил Лавров на пресс-конференции в Лаосе.

Он отметил, что о переговорах с Кулебой его проинформировал министр иностранных дел КНР Ван И.

«Ван И нам рассказал о том, как проходили его беседы с Кулебой, и мы почувствовали, что китайская позиция остается неизменной», — добавил глава российского МИДа.

Зеленский всё чаще говорит о переговорах с Россией. И вот почему

В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Так, 24 июля Кулеба сообщил в разговоре с главой МИД Китая о готовности государства к переговорам с российской стороной. В свою очередь, президент Украины Зеленский в интервью Би-би-си от 20 июля допустил переговоры с Россией, несмотря на действующий в стране запрет. По словам украинского лидера, Киев готов говорить с тем, «кто в России всё решает».

Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что у Москвы нет веры киевскому режиму. Кроме того, она отметила, что заявления украинской стороны могут быть связаны с выборами президента в США и попытками Украины продвинуть свою формулу урегулирования ситуации.

26 июля сенатор Андрей Климов назвал нелепым заявление Кулебы о невозможности склонить Киев к мирным переговорам. Он отметил, что если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся. Кроме того, переубедить офис Зеленского могут успехи Российской армии.

Россия, со своей стороны, неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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