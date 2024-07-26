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Совфед ответил на слова Кулебы о невозможности склонить Киев к переговорам

Сенатор Климов: Киев могут склонить к переговорам успехи военных России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сенатор Андрей Климов в пятницу, 26 июля, назвал нелепым заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о невозможности склонить Киев к мирным переговорам.

«Во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся. Во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи Российской армии», — передает слова сенатора газета «Взгляд».

Также парламентарий считает, что Вашингтон после президентских выборов переведет внимание с Украины на Тайвань, Ближний Восток и Закавказье, дополняет Газета.ру.

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Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал идею мирного соглашения с Россией. Согласно его позиции, переговоры по урегулированию с российской стороной могут привести лишь к временной заморозке конфликта.

В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Так, 24 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в разговоре с главой МИД Китая Ван И о готовности государства к переговорам с российской стороной. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в интервью «Би-би-си» от 20 июля допустил переговоры с Россией, несмотря на действующий в стране запрет. По словам украинского лидера, Киев готов говорить с тем, «кто в России всё решает».

Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что у Москвы нет веры киевскому режиму. Кроме того, она отметила, что заявления украинской стороны могут быть связаны с выборами президента в США и попытками Украины продвинуть свою формулу урегулирования ситуации.

Россия, со своей стороны, неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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