Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал идею мирного соглашения с Россией. Своим мнением по этому вопросу он поделился в интервью агентству Associated Press, опубликованном в пятницу, 26 июля.

Согласно его позиции, переговоры по урегулированию с российской стороной могут привести лишь к временной заморозке конфликта. По мнению главы офиса украинского президента, это означает, что РФ «будет работать над ошибками и модернизировать свою армию».

Более того, потенциальный договор с Россией Подоляк сравнил со «сделкой с дьяволом».

В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Так, 24 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в разговоре с главой МИД Китая Ван И о готовности государства к переговорам с российской стороной. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в интервью «Би-би-си» от 20 июля допустил переговоры с Россией, несмотря на действующий в стране запрет. По словам украинского лидера, Киев готов говорить с тем, «кто в России всё решает».

Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что у Москвы нет веры киевскому режиму. Кроме того, она отметила, что заявления украинской стороны могут быть связаны с выборами президента в США и попытками Украины продвинуть свою формулу урегулирования ситуации.

Россия, со своей стороны, неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.