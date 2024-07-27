Фигурант дела экс-замглавы МО Булгакова владел компанией по разведению свиней

Фигурант дела о коррупции экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михаленко владел компанией по производству свинины, которой, по данным следствия, заменяли говядину в сухпайках для военных. Об этом 27 июля узнали «Известия».

Как следует из данных системы СПАРК, Михайленко — бенефициар животноводческой компании «Торговый дом «Ясени» в Краснодаре. Ее основным видом деятельности является разведение свиней. Кроме того, компания производит продукцию из мяса убойных животных и мяса птиц, а также перерабатывает и консервирует его.

По данным СПАРК, там были выявлены нарушения при проведении внеплановой проверки. При этом сведения о том, были ли они устранены, отсутствуют.

Известно, что фигурант также является учредителем и владельцем 50% уставного капитала в компании по производству мясных консервов «КонсервПакЛам». Другая половина принадлежит его однофамилице Полине Михайленко.

Накануне, 26 июля, стало известно о задержании Булгакова. Как уточнила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, в отношении фигуранта расследуется уголовное дело о коррупции. Экс-замминистра обороны находится в СИЗО «Бутырка». Согласно декларации о доходах Булгакова, он в 2018 году заработал 15,2 млн рублей. Должность замминистра обороны он занимал с 2008 по 2022 год.

Из материалов дела стало известно, что по уголовному делу о коррупции, в рамках которого был арестован Булгаков, проходят еще трое человек — членов совета директоров АО «Грязинский пищевой комбинат»: Александр Михаленко, Валерий Ковалевич, Эльвира Смирнова. Их обвиняют в присвоении или растрате организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).