По делу бывшего замглавы Минобороны Булгакова проходят еще три человека

По уголовному делу о коррупции, в рамках которого был арестован бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, проходят еще трое человек. Об этом 26 июля стало известно из материалов дела.

«Органами предварительного расследования Михаленко Александр Иванович, Ковалевич Валерий Яковлевич, Смирнова Эльвира Анатольевна обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»)», — говорится в материалах, которые приводит ТАСС.

Все трое являются членами совета директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». При этом известно, что они находятся под стражей еще с апреля. По данным судов общей юрисдикции столицы, опубликованным в Telegram-канале, в рамках дела фигурантам были предъявлены обвинения в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).

Ранее в этот день ФСБ сообщила, что Булгаков задержан и находится в СИЗО «Бутырка». Как уточнила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, в отношении фигуранта расследуется уголовное дело о коррупции.

Она напомнила, что Булгаков в 2008–2022 годах занимал должность заместителя министра обороны Российской Федерации.

Еще 23 апреля был задержан экс-замминистра обороны Тимур Иванов. На следующий день его арестовали. Иванову вменяется покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. После предъявления ему обвинений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») высокопоставленный военный был отстранен от должности.

В рамках дела также взяли под стражу друга экс-замминистра Сергея Бородина, 24 апреля он дал показания на бывшего замминистра. Также был арестован третий фигурант дела Александр Фомин.

2 июля сообщалось, что Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Его защита подтвердила эту сумму.