Реклама
Прямой эфир
Мир
Врач Трампа указал на несомненный характер полученного им пулевого ранения
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Общество
С обвиняемым в подрыве авто в Москве начались следственные действия на месте ЧП
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Общество
Путин назвал форум «Таврида.АРТ» востребованной площадкой для общения молодежи
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Общество
Кинолог рассказал об опасных играх для щенка
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Общество
В МЧС подтвердили гибель двухлетнего ребенка при пожаре в Ульяновске
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Во Франции заявили о высоком уровне загрязненности Сены во время купания мэра Парижа
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Туризм
Россияне стали чаще выбирать отдых в необычных форматах
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Мир
Небензя назвал причиной сложностей с прекращением огня в Газе «план Байдена»
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Спорт
Пять спортсменов из РФ вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

По делу бывшего замглавы Минобороны Булгакова проходят еще три человека

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По уголовному делу о коррупции, в рамках которого был арестован бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, проходят еще трое человек. Об этом 26 июля стало известно из материалов дела.

«Органами предварительного расследования Михаленко Александр Иванович, Ковалевич Валерий Яковлевич, Смирнова Эльвира Анатольевна обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»)», — говорится в материалах, которые приводит ТАСС.

Все трое являются членами совета директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». При этом известно, что они находятся под стражей еще с апреля. По данным судов общей юрисдикции столицы, опубликованным в Telegram-канале, в рамках дела фигурантам были предъявлены обвинения в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).

Ранее в этот день ФСБ сообщила, что Булгаков задержан и находится в СИЗО «Бутырка». Как уточнила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, в отношении фигуранта расследуется уголовное дело о коррупции.

Она напомнила, что Булгаков в 2008–2022 годах занимал должность заместителя министра обороны Российской Федерации.

Взятки негладки: за что арестовали замминистра обороны Тимура Иванова
Чиновник арестован на два месяца вместе с несколькими сообщниками

Еще 23 апреля был задержан экс-замминистра обороны Тимур Иванов. На следующий день его арестовали. Иванову вменяется покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. После предъявления ему обвинений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») высокопоставленный военный был отстранен от должности.

В рамках дела также взяли под стражу друга экс-замминистра Сергея Бородина, 24 апреля он дал показания на бывшего замминистра. Также был арестован третий фигурант дела Александр Фомин.

2 июля сообщалось, что Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Его защита подтвердила эту сумму.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024