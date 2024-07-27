В США заявили о привычке Европы полагаться на Вашингтон в расходах по НАТО

Европейские страны привыкли к тому, что США берут на себя расходы по НАТО, эта тенденция полагаться на Вашингтон у них сформировалась еще в годы холодной войны. Об этом 26 июля сообщил заведующий кафедрой морской стратегии имени Дж. К. Уайли в американском военно-морском колледже Джеймс Холмс в статье для журнала The National Interest.

«Щедрость США позволила европейцам хронически недорасходовать средства на оборону», — отметил он.

По мнению Холмса, в этом вопросе также играют роль культурные различия Вашингтона и Брюсселя. Он отметил, что европейцы «убеждены, что безопасность — это то, что другие предоставляют как будто по праву».

Холмс добавил, что в результате Европа сталкивается с препятствиями в попытках перевооружиться, уточнила «Газета.Ru».

Накануне, 26 июля, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что США слишком много вкладывают в бюджет НАТО. Он задался вопросом о том, зачем налогоплательщики Штатов оплачивают оборону Европы. По его мнению, «она сама в состоянии это делать».

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 9 июля рассказал в интервью The Washington Post, что европейские лидеры обеспокоены возможностью победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре. В этом случае США, вероятно, перестанут так активно вовлекаться в повестку Европы, и ей придется самостоятельно себя защищать и платить за свою оборону. При этом Кристерссон указал, что в Вашингтоне справедливо критикуют государства Евросоюза (ЕС) за низкое финансирование оборонной сферы.

Агентство Bloomberg 8 июля сообщило о тревоге в НАТО из-за возможности Трампа победить на выборах. В частности, в альянсе опасаются, что США не всегда будут учитывать 5-ю статью договора о коллективной безопасности. Объяснялось, что экс-президент Штатов делал такие заявления несколько раз.

Еще в феврале Трамп выступил с резонансным заявлением о НАТО в ходе предвыборного митинга в Южной Каролине. Он отметил, что поощрял бы Россию атаковать страны — участницы альянса в случае, если те не выполняли бы своих финансовых обязательств перед военно-политическим блоком.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.