Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО

США слишком много вкладывают в бюджет НАТО. Об этом заявил в пятницу, 26 июля, миллиардер и предприниматель Илон Маск.

«Что касается НАТО, то сумма, которую вносят в ее бюджет Соединенные Штаты, до абсурдного больше, чем у других союзников», — написал Маск на своей личной странице в соцсети Х.

Предприниматель не понимает, зачем американские налогоплательщики оплачивают оборону Европы. По его мнению, «она сама в состоянии это делать».

Ранее, 1 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США останутся сильным союзником НАТО и продолжат поддерживать Украину вне зависимости от исхода выборов американского президента. По его словам, в политических кругах сохраняется поддержка Киева со стороны обеих партий и этого следует ожидать и в случае победы Дональда Трампа.