Латвийский политический блогер попросил убежище в России

Политический блогер из Латвии Станислав Букайнс запросил политическое убежище в России. Об этом «Известиям» рассказал его знакомый, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов в субботу, 27 июля.

По словам Панкратова, Букайнс пошел на серьезные риски, чтобы покинуть Латвию. Так, он спустился по воде на надувном плоту вместе со своей пятилетней дочерью Моникой.

«Он действительно подвергался уголовному преследованию, это ни для кого не новость. Вопрос только в том, почему прямо сейчас и почему таким способом [была пересечена граница. — Ред.]. При наличии подписки о невыезде можно было выехать в соседнюю страну — в ту же Эстонию, Литву, Финляндию — и там пересечь границу», — сказал Панкратов.

Также собеседник «Известий» отметил, что латвийская служба безопасности могла распространить версию о похищении ребенка и разыскивать Букайнса на этом основании. Панкратов назвал сотрудников службы «абсолютно аморальными людьми».

«В Латвии службу госбезопасности называют за глаза гестапо. Потому что методы одни и те же, их не интересует никакая доказательная база», — сказал он.

Ранее в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк появилось сообщение о том, что Букайнс с ребенком перешли границу России и оказались в Псковской области. Миграционная служба приняла ходатайство о признании его с дочерью беженцами.

По предварительным данным, мужчина говорил, что в Латвии ему грозит уголовное преследование за поездку в Россию, также его подозревают в шпионаже.

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