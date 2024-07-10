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В Латвии активистка получила три года тюрьмы за демонстрацию флага России
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В Латвии активистка получила три года тюрьмы за демонстрацию флага России

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Фото: соцсети
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В Латвии активистка Елена Крейле получила три года заключения за демонстрацию флага России в окне своей квартиры в Риге. Об этом 10 июля сообщило агентство Jauns.lv.

По данным следствия, женщина в период с 7 марта по 15 июня прошлого года, чтобы публично выразить поддержку России, установила в окне российский флаг с надписью «Бог, храни Латвию» и флаг РФ с подписью «[президент РФ Владимир] Путин — мой друг».

Уточняется, что Крейле не признала свою вину и обжаловала решение суда. Следующее слушание состоится 11 сентября.

Среди прочего в отношении общественницы в суд Риги было передано еще одно уголовное дело по подобному эпизоду.

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В Латвии в последнее время обострилась русофобская политика. Она коснулась не только выражающих хорошее отношение к РФ, но и граждан России, в том числе тех, кто проживает в республике многие годы. В декабре 2023 года Путин отмечал, что русофобия в Прибалтике проявилась задолго до спецоперации по защите Донбасса.

Например, когда в марте произошел теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», власти Латвии запретили нести цветы к посольству РФ в Риге. Кроме того, полицейские разрушили стихийный мемориал в память о жертвах трагедии.

Среди прочего сейм Латвии обсуждает пакет законодательных поправок, которые могут привести к высылкам более 3 тыс. граждан РФ, большинство из которых — пенсионеры и их семьи, которые живут в республике со времен Советского Союза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» 6 июня указала на преследование россиян по принципу гражданства, языка и национальности в Евросоюзе. По ее словам, международные правовые институты деградировали, а дискриминация всего и всех, связанных с Россией, стала нормой в европейских странах.

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