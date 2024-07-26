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Муж латвийской активистки Крейле раскрыл абсурдные детали ее судебного приговора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Муж активистки Елены Крейле, получившей три года тюремного заключения в Латвии за демонстрацию российского флага, Андрей Красноперов сообщил, что приговор ей вынесли за «картонные коробки», а флаг РФ у женщины всегда висел вместе с латвийским. Об этом он рассказал «Известиям» в пятницу, 26 июля.

«Никогда не висел российский флаг сам по себе, он всегда висел в комплекте с латвийским флагом и с соответствующими какими-то там подписями», — отметил Красноперов.

По его словам, два полотнища были сцеплены намертво, и при проведении обыска полицейские оторвали один государственный символ от другого. Муж активистки задавал правоохранителям вопрос, почему они не берут и латвийский флаг, однако ответ не получил.

Как объяснил собеседник «Известий», в отношении Крейле на данный момент существуют три уголовных дела. Одно из них всё еще ожидает рассмотрения. При этом дело, по которому в итоге женщина получила приговор в виде трехлетнего заключения, было возбуждено по факту бело-сине-красных картонных коробок и картонного же макета Кремля, который активистка в шутку однажды собрала своими руками.

«Кремлевская стена картонная, полевой телефон с надписью. Канцелярские коробки, картонные, канцелярские папки, картонные коробки. Это перечислено в обвинительном заключении», — рассказал Красноперов.

Он подчеркнул, что его супруга не могла терпеть несправедливость, а потому открыто глумилась над властями Латвии. Однако Крейле оставалась простой домохозяйкой, а не серьезным политическим деятелем. Она могла ходить на демонстрации, однако при ней никогда не было запрещенной символики.

Супруг активистки подчеркнул, что его жена сама понимает нелепость обвинений, выдвинутых в ее адрес. Она могла бы избегнуть сурового приговора, признав вину и раскаявшись, однако выбрала отстаивать правду до конца.

«Лена в своем последнем слове сказала, что их видение мира является признаками глубокого психического расстройства. Это ее последнее слово, реально сказанное в суде», — прокомментировал Красноперов.

Кандидаты на выдворение: власти Латвии продолжают депортировать россиян
Русофобская политика прибалтийской республики выходит на новый уровень

О приговоре в виде трех лет заключения за демонстрацию российского флага в отношении Елены Крейле сообщалось 10 июля. По данным следствия, женщина в период с 7 марта по 15 июня прошлого года, чтобы публично выразить поддержку России, установила в окне российский флаг с надписью «Бог, храни Латвию» и флаг РФ с подписью «[президент РФ Владимир] Путин — мой друг». Следующее слушание по ее делу состоится 11 сентября.

В Латвии в последнее время обострилась русофобская политика. Она коснулась не только выражающих хорошее отношение к РФ, но и граждан России, в том числе тех, кто проживает в республике многие годы. В декабре 2023 года Путин отмечал, что русофобия в Прибалтике проявилась задолго до спецоперации по защите Донбасса.

Например, когда в марте произошел теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», власти Латвии запретили нести цветы к посольству РФ в Риге. Кроме того, полицейские разрушили стихийный мемориал в память о жертвах трагедии.

Среди прочего сейм Латвии обсуждает пакет законодательных поправок, которые могут привести к высылкам более 3 тыс. граждан РФ, большинство из которых — пенсионеры и их семьи, которые живут в республике со времен Советского Союза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» 6 июня указала на преследование россиян по принципу гражданства, языка и национальности в Евросоюзе. По ее словам, международные правовые институты деградировали, а дискриминация всего и всех, связанных с Россией, стала нормой в европейских странах.

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