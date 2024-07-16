Кандидаты на выдворение: власти Латвии продолжают депортировать россиян

В позапрошлом году власти Латвии отобрали у постоянно проживающих в этой стране граждан России вид на жительство — потребовав, чтобы те ради возобновления ВНЖ сдали сложный экзамен по латышскому, подтвердили свои доходы и заполнили анкету о «лояльности». Кого-то, кто не справился с этой задачей, уже выдворили, а некоторые, не выдержав давления, покинули Латвийскую Республику сами. На этом местные власти не остановились — недавно они распространили новые нормы миграционного законодательства еще на одну группу граждан РФ. Подробности — в материале «Известий».

Конституционный суд не сжалился

Латвийским россиянам, которым аннулировали вид на жительство, в первую очередь требуется сдать сложный экзамен по латышскому языку. Сами же потенциальные кандидаты на выселение пребывают в страхе — даже те, кого возраст (по достижении 75 лет) избавил от необходимости языкового экзамена. «У них чувство отчаяния и беспомощности. Потому что им надо пройти так много бюрократических процедур и далеко не все их могут пройти — они не понимают, зачем это всё» — так объясняет ситуацию правозащитница Елизавета Кривцова. Первоначально введенные в Латвии в 2022 году поправки к миграционному закону затронули около 25 тыс. граждан РФ. Некоторые из них, кто не успел вовремя переоформить вид на жительство, остались без пенсий и бесплатной медицины.

Заседание Конституционного суда Латвии по иску россиян Фото: Delfi

В феврале прошлого года 28 проживающих в Латвии граждан России (из которых 22 — женщины) подали в Конституционный суд (КС) государства четыре коллективных иска с просьбой проверить новый закон о депортации на соответствие главному акту государства. Составителем исков стала Елизавета Кривцова, которая вместе с присяжным адвокатом Инессой Никульцевой представляла объединенное дело на январском публичном процессе в КС. Одновременно активисты русских оппозиционных партий оказывали на власти давление с другой стороны — писали разъяснительные записки в парламент и правительственные учреждения, а также в международные институции, и организовали нескольким тысячам граждан РФ помощь по заполнению бумаг, связанных с возобновлением вида на жительство.

Благодаря организованному на латвийские власти давлению еще до решения Конституционного суда удалось значительно смягчить изначальные нормы закона 2022 года о депортации российских граждан. В частности, были сняты требования о наличии гарантированного источника доходов и непрерывности проживания, появилась возможность повторной сдачи языкового экзамена и выдачи временного вида на жительство сроком на два года лицам, явившимся на оба экзамена, но не сумевшим их сдать, и т.п. «В результате из 25 тыс. первоначальных жертв нормы к настоящему времени депортация угрожает всё же значительно меньшему контингенту в 2 тыс. человек», — отмечает правозащитник из партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) Владимир Бузаев. Однако те 2 тыс. человек, которым высылка всё еще грозит, надеялись на Конституционный суд как на последнюю соломинку.

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Однако 15 февраля КС постановил, что решение о депортации россиян соответствует законам Латвийской Республики. Суд не обратил внимание, что мера противоречит нормам ООН, запрещающим депортировать людей, проживших в том или ином государстве не менее 10 лет. В ЕС также не увидели в действиях латвийских властей ничего предосудительного. «Суд как раз и воспользовался всеми упомянутыми смягчениями, чтобы обосновать соответствие нормы конституции. Хотя я уверен, что в нынешний период массового психоза они бы признали отвечающим конституции и гораздо худший исходный вариант. Уменьшение в 12 раз числа тех лиц, которым первоначально грозило выдворение, — это несомненная заслуга как инициаторов исков в Конституционный суд, так и усилий РСЛ», — отмечает Владимир Бузаев.

Фото: ТАСС/Владимир Старков

Правозащитники всё же надеялись на иное решение КС. «Важно, что суд верно зафиксировал фактические обстоятельства дела, но за их непредвзятой оценкой придется идти в Европейский суд по правам человека. Есть и хорошие новости: суд утвердил такую интерпретацию закона, которая позволяет получить ВНЖ и тем, у кого были сложности с постоянным пребыванием и финансовыми средствами. Части людей удастся вернуть легальный статус. От Конституционного суда я ожидала большего, но на этот раз эмоции взяли вверх над аргументами», — отмечает Кривцова.

Новая группа жертв

Вскоре выяснилось, что вердикт Конституционного суда принес новое негативное последствие. Радикалы из партии «Национальный блок» уцепились за один из доводов правозащитников, пытавшихся отстоять в КС права депортируемых россиян. Те указали, что постоянно проживающие в Латвии граждане России оказались разделены на две группы. Требования по сдаче языкового экзамена, подтверждения дохода и нового оформления ВНЖ выдвинули лишь к тем из них, кто принял российское гражданство после мая 2003-го, когда в Латвии изменилось иммиграционное законодательство.

Тех же, кто взял гражданство РФ до этой даты, сначала оставили в покое. Но в «Нацблоке» подготовили законодательную поправку, в соответствии с которой предлагалось распространить новые требования по ВНЖ и на эту группу россиян. В июне сейм большинством голосов утвердил эту поправку. Из сотни парламентариев за проголосовали 82 депутата, против — 10 (от русской оппозиционной партии «Стабильность»). Шестеро политиков в голосовании не участвовали: пятеро из них состоят в партии «Латвия на первом месте» — в отличие от прочих латышских партий она менее националистически настроена и даже претендует на голоса русскоязычного электората.

Фото: Edijs Pālens

Утвержденные сеймом нововведения распространяют требования по переоформлению ВНЖ еще почти на 5 тыс. проживающих здесь граждан РФ, из которых1,5 тыс. — российские военные пенсионеры и члены их семей. В случае невыполнения новых миграционных предписаний до 31 октября 2025-го им грозит аннулирование вида на жительство и, соответственно, депортация. В посольстве РФ напомнили, что «данная категория граждан, десятилетия проживающая здесь, никоим образом не может представлять угрозу для этой страны». Дипломаты отмечают, что вводимая юридическая норма противоречит положениям российско-латвийского соглашения по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров. Данное соглашение, заключенное в 1994 году, гарантировало указанной группе граждан РФ право на «беспрепятственное проживание на территории Латвийской Республики». Впрочем, это далеко не первый договор с Россией, который Рига разрывает по собственной инициативе.

Поскольку среди тех, кто получил гражданство России до 2003 года, многие находятся в преклонном возрасте, им по крайней мере не грозит сдача экзамена по латышскому — от него освобождены россияне старше 75 лет. Правозащитница из Даугавпилса Ольга Петкевич, занимающаяся помощью россиянам, которым грозит депортация, советует: «Если вы старше 75 лет или у вас есть диплом об образовании на латышском, пока расслабьтесь. Встретимся с вами весной 2025-го. Если вам надо сдавать экзамен, но у вас слабое здоровье, получайте освобождение от экзамена у реабилитолога. Если вам надо сдавать экзамен без вариантов, готовьтесь... С сентября 2024 можно будет записываться на первую (по)пытку».

Фото: соцсети

Кстати, несколько месяцев назад имя Ольги Петкевич появилось в статье «Нежелательные», опубликованной в немецком журнале Der Spiegel. Чуть позже вышла ее англоязычная версия, озаглавленная несколько иначе: «Латвия закручивает гайки своему русскому меньшинству». Автор материала Вальтер Майр съездил в Даугавпилс, где встретился с Петкевич, помогающей постоянно проживающим в этом городе гражданам России заполнять документы, необходимые для возобновления вида на жительство. «Пожалуйста, покиньте Латвию до 1 апреля», — говорится в письме, которое достает дрожащими руками 63-летняя Любовь. Она пропустила обязательный срок и не сдавала языковой тест из страха провала. Для нее больше ничего нельзя сделать по официальным каналам. Петкевич пытается утешить ее и обещает составить петицию о помиловании», — пишет немец.

Многие уезжают сами

Появление данного материала, размещенного в одном из самых крупных западноевропейских изданий, вызвало в официальных кругах Латвии переполох. Министерство иностранных дел Латвии направило в редакцию журнала письмо с указанием, что «публикация вводит в заблуждение». Глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе заявила, что «статья настолько тенденциозна, что о ней сложно говорить». В свою очередь, руководитель департамента стратегических коммуникаций кабинета министров Рихардс Бамбалс подчеркивает, что имело место «манипулирование информацией». По его словам, угроза выдворения повисла лишь над очень незначительным количеством латвийских жителей — всего в стране насчитывается 25 тыс. постоянно проживающих в ЛР граждан России. Розе уточняет, что на данном этапе депортировать могут не более 3 тыс. человек — это те, кто не озаботились получением нового вида на жительство взамен аннулированного в 2022 году, не сдали экзамен и не получили отсрочку.

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В конце февраля 2024-го в Управлении по делам гражданства и миграции сообщили, что около 950 граждан РФ, которые не сдали экзамен по латышскому языку, уже покинули Латвию — не дожидаясь, пока им придет требование о выезде. К началу же июля, по данным УДГМ, ведомство выдало распоряжения о выезде 56 гражданам России, не сумевшим сдать латышский язык или оформить продление срока сдачи экзамена. 30 выданных предписаний уже исполнены, а срок исполнения семи продлен. Впрочем, в управлении подчеркнули, что количество выезжающих и предписаний о выезде меняется практически ежедневно.

Не сказать, что абсолютно все латыши одобряют такую политику по отношению к русскому населению. Но даже те, кто относятся к ней критически, предпочитают высказывать свое недовольство втихомолку или анонимно. Так, на форуме издания Neatkarīgā Rīta Avīze («Независимая утренняя газета») под статьей о принудительной депортации граждан РФ появился комментарий некоего Dzēsts lietotājs («Удаленный пользователь»). Он пишет: «Я видел, как выдворяли 82-летнего Бориса Каткова. Он даже плакал на границе, хотя держался молодцом — шел без трости, в ясном уме. Это бесчеловечно: выгнать человека с его родины, разлучить его с семьей, просто так — за то, что он думает по-другому. Мне кажется, это дикий акт насилия, как отрубание руки дикарю ради забавы. Я не считаю справедливым мешать такой большой общине [русских] учить свой язык, а еще более безумно — изгонять людей с их родины. Это не только несправедливо, но и просто бесчеловечно».

Военный пенсионер Борис Катков, депортированный с территории Латвии, во время общения с прессой в аэропорту Храброво Фото: ТАСС/Виталий Невар

Политолог Андрей Стариков, уроженец Риги, рассказал «Известиям», что если число насильственно депортированных пока относительно невелико, то большое количество россиян, над которыми нависла угроза депортации, предпочли уехать сами. Люди не пожелали дожидаться, когда их под конвоем препроводят к границе. «Это либо те, у кого есть родственники в России, готовые помочь и принять, или те, кто еще не достиг пенсионного возраста и намеревается заново построить свою жизнь в РФ. Еще в прошлом году реальное количество россиян, которые не стали дожидаться депортации и покинули Латвию, превысило тысячу человек. Сейчас же приближенная к действительности цифра выехавших составляют уже почти 2 тыс. человек — и это количество непрерывно растет. И еще до 2 тыс. человек находятся перед непосредственной угрозой депортации. Новые нормы законодательства, поставившие под угрозу еще одну группу россиян, несомненно, приведут к дальнейшему росту количества уехавших», — говорит Стариков.