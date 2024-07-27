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Трамп заявил о неуважительной позиции Харрис по Израилю

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Экс-президент США Дональд Трамп после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в пятницу, 26 июля, заявил, что призывы вице-президента Камалы Харрис к прекращению огня в Газе «неуважительны».

«Бывший президент Дональд Трамп обрушился с критикой на вице-президента Камалу Харрис за ее настойчивое требование к Израилю избегать жертв среди гражданского населения и предоставить палестинцам доступ к гуманитарной помощи», — говорится в материале Independent.

Трамп назвал комментарии действующего вице-президента «неуважительными» и заявил, что на Ближнем Востоке начнется мировая война, если он не вернется в Белый дом.

«Если мы победим, всё будет очень просто. Всё получится, и очень быстро. Если нет, то всё закончится крупными войнами на Ближнем Востоке, а может быть, и третьей мировой войной», — цитирует слова Трампа издание.

Встреча Трампа и Нетаньяху прошла в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

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25 июля президент США Джо Байден во время встречи с Нетаньяху обсудил с ним переговоры о заключении сделки о перемирии в секторе Газа. Также Байден поднял вопрос гуманитарного кризиса в Газе и необходимости устранения любых препятствий для потока помощи и восстановления основных услуг для нуждающихся.

Ранее, 24 июля, Нетаньяху предложил США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке, который будет направлен против «иранской угрозы». По его словам, Соединенные Штаты и другие государства будут иметь последствия в случае, если Тель-Авиву не дадут защищаться. Премьер-министр Израиля указал, что военная операция в секторе Газа быстро закончится, если палестинское движение ХАМАС сдастся и вернет заложников.

Ранее, 19 июня, востоковед Андрей Онтиков заявил, что Вашингтон не будет портить отношения с Израилем из-за предстоящих выборов президента США. Он отметил, что у американских демократов не всегда просто складывались отношения с нынешним израильским премьером. Однако союз США и Израиля носит стратегический характер, и президент США Джо Байден не пойдет на его разрушение.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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