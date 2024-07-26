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Индийские СМИ сообщили о планах Моди посетить Украину в конце лета

Wion: премьер-министр Индии Моди в конце августа посетит Украину
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе может посетить Украину. Этот визит, который находится на стадии подготовки, станет первым с февраля 2022 года, сообщил 26 июля индийский телеканал WION.

Источники в дипломатических кругах сообщили, что Моди отправится на Украину в третью неделю августа — «скорее всего, 23 августа».

Ранее в этом году украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди и пригласил индийского лидера посетить его страну. Также Моди встречался с Зеленским в июне на полях саммита G7 в Италии. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Украине, а по ее итогам премьер-министр Индии заверил, что «Индия будет продолжать делать всё, что в ее силах, ради мирного урегулирования» ситуации.

В июле между Индией и Украиной состоялся обмен мнениями на уровне министров. Глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, а также министр нацбезопасности Аджит Довал и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провели телефонные переговоры. По словам министра Джайшанкара, переговоры были посвящены «дальнейшему развитию двусторонних отношений».

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В Нью-Дели пока окончательно не определились с уровнем участия во встрече в Бюргенштоке

6 июля газета The Economic Times сообщила, что МИД Индии вызвал посла Украины в Нью-Дели после слов Владимира Зеленского о визите индийского премьера Нарендры Моди в Россию. Зеленский назвал встречу Моди с президентом России Владимиром Путиным «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

9 июля в Кремле состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время беседы Моди сообщил о готовности всячески содействовать установлению мира на Украине. Он также выразил уверенность в том, что к миру можно прийти только через диалог.

На следующий день первый замглавы МИД Индии Винай Кватра заявил, что визит Моди в Россию был чрезвычайно успешным. Так он ответил на вопрос журналистов о том, были ли в ходе пребывания премьер-министра Индии в Москве якобы какие-либо разногласия по программе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что никаких разногласий между политиками не было.

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