Моди заявил о готовности к любому содействию для завершения конфликта на Украине

Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине. Об этом 9 июля заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, выступая перед началом официальных переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

Индийский премьер рассказал, что накануне в ходе неформальной встречи он и президент России сошлись во мнении, что к миру на Украине необходимо прийти как можно быстрее.

«Мы готовы к любому содействию в этом вопросе. <...> Я могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира. Когда я вас (Путина. — Ред.) слушал, я слышал оптимизм. И возникли надежды на будущее», — заявил Моди.

Он также выразил уверенность в том, что к миру можно прийти только через диалог.

«Мы уверены, что нужен только мирный путь диалога. Диалог необходим», — сказал индийский премьер.

Ранее 9 июля политики побывали на ВДНХ. Моди и Путин осмотрели экспозицию павильона «Атом», экскурсию для них провел гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

8 июля состоялась встреча индийского премьера и российского президента в неформальной обстановке в Ново-Огарево. В ходе нее Путин поздравил Моди с избранием на должность премьера и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча тет-а-тет в неформальной обстановке шла три часа.

Также он отмечал пристальное внимание западных СМИ к поездке Моди в Россию. По словам пресс-секретаря президента, таким образом Запад подтвердил, что придает большое значение этому шагу индийского политика.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.