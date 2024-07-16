Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
МИД Индии вызвал посла Украины в Нью-Дели после слов украинского лидера Владимира Зеленского о визите индийского премьера Нарендры Моди в Россию. Об этом 16 июля сообщила газета The Economic Times.
Ранее Зеленский назвал встречу Моди с президентом России Владимиром Путиным «сокрушительным ударом по мирным усилиям». Он также заявил, что индийский премьер на встрече обнимался с «преступником».
«Индия в понедельник подняла вопрос с послом Украины в Индии относительно высказываний президента Владимира Зеленского. <...> Как стало известно ET, МИД вызвал украинского посланника в понедельник и поднял этот вопрос. Это явно указывает на недовольство Нью-Дели украинским решением по вопросу комментариев Зеленского в адрес премьер-министра», — говорится в публикации.
Кроме того, Индия также отложила заседание совместной рабочей группы по культуре с Украиной.
Ранее, 9 июля, в Кремле состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время беседы Моди сообщил о готовности всячески содействовать установлению мира на Украине. Он также выразил уверенность в том, что к миру можно прийти только через диалог.
На следующий день первый замглавы МИД Индии Винай Кватра заявил, что визит Моди в Россию был чрезвычайно успешным. Так он ответил на вопрос журналистов о том, были ли в ходе пребывания премьер-министра Индии в Москве якобы какие-либо разногласия по программе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких разногласий между политиками не было.