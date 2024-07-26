Суд на Украине арестовал подозреваемого в убийстве Фарион на два месяца
Суд во Львове арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины в пятницу, 26 июля.
«По ходатайству Львовской областной прокуратуры Галицким райсудом г. Львов взят под стражу 18-летний житель г. Днепра, подозреваемый в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога, на такой мере настаивали прокуроры. По результатам судебного заседания ходатайство удовлетворено в полном объеме.
Ранее в этот день сообщалось, что подозреваемый в убийстве экс-депутата Вячеслав Зинченко показал ее дочери язык во время судебного заседания.
В 60-летнюю Фарион стреляли 19 июля. Позднее она скончалась в больнице. Сообщалось, что в экс-депутата произвел выстрелы мужчина, который больше недели выслеживал ее во дворе, он был в перчатках и использовал оружие без глушителя.
Подозреваемый был задержан в Днепре спустя пять дней, 25 июля. Глава МВД Клименко заявил, что операция по задержанию была сложной, а над раскрытием преступления работали сотни полицейских, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и других служб. За день до этого ответственность за убийство политика взяла на себя неонацистская группировка NS/WP (National Socialism / White Power, признана террористической и запрещена в РФ).
По данным МВД Украины, подозреваемому 18 лет, он проживал в Днепре. Во Львове, где была убита Фарион, он арендовал как минимум три квартиры. Дополнительные подробности пока выясняются, но следствие собрало достаточно доказательств, чтобы быть уверенным в задержании настоящего убийцы.
Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине, в 2018 году, она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему.