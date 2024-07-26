В квартире экс-замглавы МО Булгакова в Москве прошли обыски накануне его ареста
В квартире бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова в Москве прошли обыски вечером 25 июля, накануне его ареста. Об этом 26 июля «Известиям» сообщила консьерж дома.
«Булгаковы давно уже тут живут, с тех пор как дом построился. Вчера проходили обыски в их квартире вечером, приезжали правоохранители», — сказала она.
При этом консьерж дома уточнила, что не видела задержание экс-замминистра обороны.
Ранее в этот день в ФСБ РФ сообщили, что Булгаков задержан. Как уточнила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, в отношении фигуранта расследуется уголовное дело о коррупции. Экс-замминистра обороны находится в СИЗО «Бутырка». Согласно декларации о доходах Булгакова, он в 2018 году заработал 15,2 млн рублей. Должность замминистра обороны он занимал с 2008 по 2022 год.
Из материалов дела стало известно, что по уголовному делу о коррупции, в рамках которого был арестован Булгаков, проходят еще трое человек — членов совета директоров АО «Грязинский пищевой комбинат»: Александр Михаленко, Валерий Ковалевич, Эльвира Смирнова. Их обвиняют в присвоении или растрате организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).