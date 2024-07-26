Реклама
Прямой эфир
Мир
Врач Трампа указал на несомненный характер полученного им пулевого ранения
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Общество
С обвиняемым в подрыве авто в Москве начались следственные действия на месте ЧП
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Общество
Путин назвал форум «Таврида.АРТ» востребованной площадкой для общения молодежи
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Общество
Кинолог рассказал об опасных играх для щенка
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Общество
В МЧС подтвердили гибель двухлетнего ребенка при пожаре в Ульяновске
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Во Франции заявили о высоком уровне загрязненности Сены во время купания мэра Парижа
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Туризм
Россияне стали чаще выбирать отдых в необычных форматах
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Мир
Небензя назвал причиной сложностей с прекращением огня в Газе «план Байдена»
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Спорт
Пять спортсменов из РФ вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

В МОК заявили о важности участия спортсменов из РФ в Олимпиаде

Вице-президент МОК Хевертц: нам важно быть открытыми для россиян и белорусов
0
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для Международного олимпийского комитета (МОК) важно видеть спортсменов из России в качестве участников олимпийского движения. Об этом заявила вице-президент организации Николь Хевертц, которая возглавляла комиссию по допуску спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Я не знаю специфики в различных видах спорта, но для нас важно, чтобы спортсмены, которые соответствуют требованиям, могли участвовать в Олимпийских играх», — сказала она ТАСС.

Также было отмечено, что комиссией было проверено 187 спортсменов из России и Белоруссии. К участию были допущены 60 спортсменов, из числа которых 32 (15 россиян и 17 белорусов) согласились на участие в Играх.

Хевертц добавила, что для МОК важно быть открытыми для спортсменов, у которых есть российский и белорусский паспорта.

«С учетом этого мы рады, что у нас есть несколько спортсменов из разных видов спорта, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже», — отметила она.

Олимпийские игры во Франции 2024: когда и где смотреть
Игры пройдут с 26 июля по 11 августа

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в Олимпийских играх в Париже на строгих условиях из-за проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Так, спортсменам запрещено выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию, подписывать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спортсмены из РФ сами должны решать, соглашаться ли на участие в Играх на таких условиях.

18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. В Играх примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024