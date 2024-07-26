В МОК заявили о важности участия спортсменов из РФ в Олимпиаде

Для Международного олимпийского комитета (МОК) важно видеть спортсменов из России в качестве участников олимпийского движения. Об этом заявила вице-президент организации Николь Хевертц, которая возглавляла комиссию по допуску спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Я не знаю специфики в различных видах спорта, но для нас важно, чтобы спортсмены, которые соответствуют требованиям, могли участвовать в Олимпийских играх», — сказала она ТАСС.

Также было отмечено, что комиссией было проверено 187 спортсменов из России и Белоруссии. К участию были допущены 60 спортсменов, из числа которых 32 (15 россиян и 17 белорусов) согласились на участие в Играх.

Хевертц добавила, что для МОК важно быть открытыми для спортсменов, у которых есть российский и белорусский паспорта.

«С учетом этого мы рады, что у нас есть несколько спортсменов из разных видов спорта, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже», — отметила она.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в Олимпийских играх в Париже на строгих условиях из-за проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Так, спортсменам запрещено выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию, подписывать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спортсмены из РФ сами должны решать, соглашаться ли на участие в Играх на таких условиях.

18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. В Играх примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.