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Девелоперы рассказали о влиянии роста ключевой ставки на рынок недвижимости

Девелоперы: повышение ключевой ставки не повлияет серьезно на рынок новостроек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Решение Центробанка (ЦБ) РФ повысить ключевую ставку до 18% годовых не окажет серьезного влияния на рынок новостроек. Об этом 26 июля сообщили «РИА Новости» девелоперы.

«На отрасль оно едва ли окажет заметное влияние. Рыночная ипотека была фактически недоступной и в период 16%-й ставки», — заявили в пресс-службе девелоперской компании «Брусника».

Там уточнили, что решение регулятора было ожидаемым, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, некоторые из опрошенных предположили в беседе с агентством, что за ростом ключевой ставки на 2% последует подорожание ипотеки примерно на 3%. По словам замгендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью группы компаний «Садовое кольцо» Ильи Колунова, это никак не повлияет на продажи и спрос на ипотеку.

В то же время президент Glorax Дмитрий Кашинский заявил, что может произойти подорожание проектного финансирования, из-за которого объем продаж новостроек может снизиться на 30%.

По мнению основателя группы «Родина» Владимира Щекина, так как застройщикам необходимо поддерживать определенный уровень продаж, придется сохранять специальные условия и акции для покупателей. При этом он объяснил, что вырастет стоимость различных кредитных инструментов, в том числе рассрочки.

В свою очередь, директор по продукту «Сити – XXI век» Дарья Постникова предположила, что решение ЦБ может привести к резкому росту стоимости аренды квартир в Москве.

ЦБ вновь повысил ключевую ставку. Что это значит

26 июля Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Регулятор уточнил, что инфляция ускорилась, она складывается выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дополнительного повышения ключевой ставки. Она уточнила, что, несмотря на принятое регулятором решение, экономика России находится в состоянии значительного перегрева.

В федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что рост ключевой ставки до 18% создает риски для кризиса на рынке жилой недвижимости и сокращения объема доступного предложения в будущем. По словам директора компании Ильдара Хусаинова, это приведет к еще более существенному снижению спроса сначала на рынке вторичного жилья, а затем и на первичном, поскольку россиянам будет значительно сложнее реализовать свою недвижимость с целью улучшения жилищных условий.

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