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ЦБ вновь повысил ключевую ставку. Что это значит

ЦБ: для снижения инфляции в РФ требуется ужесточение денежно-кредитной политики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На очередном заседании Центробанка 26 июля совет директоров принял решение о повышении ключевой ставки с 16 до 18%, обосновав его необходимостью снижения инфляции. Представители регулятора заблаговременности начали готовить к этому население и участников рынка, основная дискуссия на заседании шла о шаге повышения — на один процентный пункт или на два. «Известия» разбирают, что означает рост ставки для населения и для бизнеса, и чего ожидать в дальнейшем.

Что такое ключевая ставка?

• Ключевая, или базовая процентная, ставка — это минимальный процент, под который Центробанк кредитует коммерческие банки. После этого банки выдают кредиты своим клиентам, но, чтобы получить выгоду, уже под более высокий процент.

• С помощью изменения ключевой ставки Банк России контролирует курс рубля, не позволяя ему сильно расти, и влияет на состояние экономики.

• Нельзя сказать, что низкая ключевая ставка — это однозначно хорошо или плохо, как и нельзя сказать того же про высокую. При низкой ключевой ставке банки снижают ставки по кредитам для населения и бизнеса, их берут чаще, экономика развивается. Однако растут закредитованность населения и инфляция.

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При высокой ключевой ставки по кредитам высокие, также высокими становятся ставки по банковским депозитам, снижается инфляция. Но также падает покупательная способность населения, экономика замедляется.

Последствия заседания 26 июля

• В экспертном сообществе сходятся во мнении, что повышение ключевой ставки на два процентных пункта излишне и что повышения до 17% было бы достаточно в текущих экономических условиях. Пик инфляции пройден, а значительное повышение усложнит положение закредитованного бизнеса.

• Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка в случае дальнейшего роста инфляции приведет к тому, что и ключевую ставку будут продолжать поднимать. На данный момент ее рекордный уровень составлял 20% (с 28 февраля до апреля 2022 года).

• Центробанк, по закону, должен обеспечивать крепкий рубль и низкую инфляцию, именно на это направлено повышение ключевой ставки.

• Несмотря на решение о повышении ставки, стоимость кредитов может и не вырасти. Это зависит от того, поступит ли в ближайшее время от ЦБ сигнал о том, что ставку необходимо повышать и далее. Если же нет, то есть вероятность, что ставки по кредитам в банках временно останутся на прежнем уровне.

• В условиях продолжающегося роста ставки многие представители бизнеса заранее закладывают в свои финансовые планы постепенный рост стоимости продукции, которая им необходима для производства. Всё это ведет к тому, что начинает расти ставка по депозитам и вкладам, а вслед за ними — стоимость кредитов. Высокую стоимость кредитов бизнес также закладывает в свой бюджет, еще поднимая цены.

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• В целом на рост цен в рознице влияют много факторов, в первую очередь — инфляция. Высокая ставка ЦБ призвана ее замедлить. Однако на практике цены растут даже в этом случае, потому что помимо инфляции и ценовой политики бизнеса на это влияют сложности с импортом, дорожающая логистика и растущая стоимость аренды.

• Экономический ландшафт за последние годы значительно изменился, инфляция зависит не столько от монетарных причин, сколько от политической ситуации и конъюнктуры на международных рынках, а потому возможности влияния на нее через ключевую ставку снижены. И такой инструмент Банка России, как повышение ключевой ставки, стал работать хуже, чем раньше.

• По мнению ЦБ, высокий экономический рост возможен при низкой инфляции, однако эксперты отмечают, что на практике экономический рост становится следствием высокого уровня инвестиций. А так как высокая ставка приводит к подорожанию кредитов, это, наоборот, снижает уровень инвестиций в экономику. Однако позиция Центробанка заключается в том, что охлаждение экономики призвано снизить потребность в кредитах, а это, в свою очередь, приведет к снижению инфляции и после этого — к снижению ключевой ставки.

Что это значит?

В краткосрочной перспективе повышение ставки не повлияет на цены в рознице, но это не означает, что они не будут расти, так как на этот процесс влияет множество факторов: политическая ситуация, сложности с логистикой, рост инфляции и стоимости аренды. Повышение ставки призвано замедлить инфляцию и слегка охладить экономику, чтобы бизнес брал меньше кредитов. Однако это, в свою очередь, приведет к тому, что не будут расти темпы инвестирования и темпы развития экономики замедлятся, пока растет ключевая ставка.

При подготовке материала «Известия» общались с:

  • членом международного союза экономистов Игорем Диденко.
  • председателем совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимиром Гамзой

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