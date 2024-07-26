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Эксперт спрогнозировал повышение ипотечных ставок после решения ЦБ

Эксперт Хусаинов: после решения ЦБ РФ ипотечные ставки вырастут
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Рост ключевой ставки до 18% создает риски для кризиса на рынке жилой недвижимости и сокращения объема доступного предложения в будущем. Об этом рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи» в пятницу, 26 июля.

«С учетом того, что часть банков за последние недели уже подняли ипотечные ставки, они после такого решения ЦБ (Центробанка. — Ред.) вырастут, но не более чем на 1%. Однако и это делает ипотечные ставки по рыночной ипотеке заградительными для большинства тех, кто планировал покупку недвижимости», — отметил директор компании Ильдар Хусаинов.

По словам эксперта, это приведет к еще более существенному снижению спроса сначала на рынке вторичного жилья, а затем и на первичном, поскольку россиянам будет значительно сложнее реализовать свою недвижимость с целью улучшения жилищных условий.

Главную проблему эксперт видит в том, что высокая ставка ЦБ начнет затормаживать новое строительство, а параллельно с этим на рынке будет формироваться большой объем отложенного спроса.

«Потребность в улучшении жилищных условий была, есть и будет, и, как только ситуация на ипотечном рынке изменится, весь отложенный спрос хлынет на рынок, и здесь есть риск того, что объема доступного на тот момент предложения для удовлетворения этого спроса будет недостаточно. Это может в будущем спровоцировать более резкий рост цен на новостройки. Поэтому в нынешних условиях крайне важно создавать для девелоперов стимулы по выводу на рынок новых проектов, в том числе пересматривая существующие принципы проектного финансирования, которые, с одной стороны, обеспечивают безопасность дольщиков, с другой — крайне дороги для рынка жилья», — подытожил эксперт.

В компании отметили, что с июля прошлого года средняя одобренная ставка по ипотеке на вторичное жилье уже выросла с 11,1 до 18,07%. При сроке кредитования 30 лет и первоначальном взносе 25% это привело к увеличению ежемесячных платежей по ипотеке на 57,6%, а переплаты за весь срок пользования кредитом выросли на 81%. Так, при сумме кредита 6 млн рублей ежемесячный платеж вырос с 57 593 рубля до 90 768 рублей.

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Ранее в этот день совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%. В ЦБ уточнили, что инфляция ускорилась, и для ее снижения необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер спрогнозировал на этом фоне новый этап роста ставок по накопительным продуктам. По его словам, в настоящее время ключевые игроки рынка анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели.

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