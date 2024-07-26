Эксперты оценили эффект от повышения ключевой ставки ЦБ РФ

После решения Центробанка (ЦБ) РФ повысить ключевую ставку до 18% ставки по кредитам могут вырасти на 1–2% годовых, при этом продолжит увеличиваться объем рынка сбережений, рассказали «Известиям» эксперты.

«Ставки по кредитам могут вырасти на 1–2% годовых — на 100–200 базисных пункта», — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В свою очередь старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер спрогнозировал новый этап роста ставок по накопительным продуктам.

«Экстра-доходность по вкладам и накопительным счетам обеспечивает рекордные темпы роста рынка сбережений. По нашей оценке, рыночные рублевые пассивы в первом полугодии увеличились на 12%. С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты по банковскому сектору достиг 9,4 трлн рублей. Текущий уровень ставок по рублевым сберегательным инструментам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов до конца года», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ключевые игроки рынка анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели.

При этом аналитик Чернов рассказал об ожидающемся замедлении темпов кредитования в России в первую очередь на фоне завершения срока действия множества льготных ипотечных программ, во вторую очередь благодаря ужесточению банками условий выдачи займов, и в-третьих, на фоне повышения ключевой ставки рефинансирования.

«Повышение ключевой ставки рефинансирования обычно ведет к замедлению темпов экономического роста, что в перспективе может перерасти в рецессию, как это было в ЕС (Евросоюзе. — Ред.) в прошлом году. Однако в России в текущих условиях экономический рост обеспечен льготным кредитованием и бюджетными вливаниями в оборонно-промышленный комплекс и смежные с ним отрасли (металлургия, электроника и т.д.), в обрабатывающую промышленность и IT для форсирования процесса импортозамещения в стране и т.п. Да и сам бизнес берет кредиты даже по таким высоким ставкам, чем обеспечивает рост ВВП России, а население пока только начинает постепенно переходить к сберегательной модели поведения. Поэтому пока рецессия российской экономике не угрожает, но на фоне подорожания кредитования темпы экономического роста в стране могут немного замедлиться», — заключил эксперт.

Ранее в этот день совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%. В ЦБ уточнили, что инфляция ускорилась, она складывается выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для снижения инфляции необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, подчеркнул регулятор.