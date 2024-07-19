Понять и растить: эксперты ожидают повышение ключевой ставки до 18%

ЦБ повысит ключевую до 18% на заседании 26 июля, следует из консенсус-прогноза «Известий». Инфляция с января почти догнала плановые показатели Банка России, которые ожидались только к концу года, а рост цен остается высоким . Решение регулятора поддержит рубль и сделает вклады еще привлекательнее, но в перспективе создает риски сокращения экономики РФ, полагают эксперты. Как на рост ключевой отреагируют ставки по кредитам и фондовый рынок — в материале «Известий».

На сколько ЦБ повысит ключевую ставку

ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, по итогам заседания 26 июля. Такой сценарий считают наиболее вероятным 13 из 22 опрошенных «Известиями» аналитиков и участников рынка . Более того, трое экспертов допустили ее рост сразу до 19–20% . Треть опрошенных аналитиков полагают, что ставка ЦБ может увеличиться до 17–18%. И лишь два аналитика сочли повышение ключевой на 1 п.п. основным вариантом прогноза.

Основная причина вероятного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) — существенное отклонение инфляции вверх от последнего прогноза ЦБ , пояснила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Регулятор ожидал роста цен на 4,3–4,8% к концу года, но уже к 8 июля показатель достиг 4,68%. В июне инфляция несколько замедлилась — до 0,64% относительно мая, но всё равно была весьма высокой для этого времени года, уточнила она. По ее словам, для достижения таргета ЦБ (4%) месячные значения роста цен должны быть вдвое ниже .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Из-за дефицита кадров на фоне рекордно низкой безработицы (2,6% в мае) зарплаты продолжают повышаться высокими темпами , добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По данным Росстата, в апреле они выросли на 17% в годовом выражении.

Рост доходов россиян также влияет на спрос в экономике, а через него — на стоимость товаров и услуг , пояснил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он уточнил: из-за притока средств население может потреблять много даже в условиях высоких ставок по депозитам, которые должны наращивать норму сбережения и сокращать потребление .

Помимо того, появились дополнительные инфляционные риски, связанные со снижением импорта из-за усложнения расчетов , добавил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

— Мы полагаем, что ЦБ существенно повысит прогноз средней ключевой ставки на среднесрочную перспективу , — отметила Ольга Беленькая.

В пользу ужесточения ДКП говорит и то, что высоким ставкам не удалось охладить рынок кредитования, который показывает высокие темпы роста , считает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

Как рост ключевой ставки повлияет на экономику РФ

Из-за роста ключевой кредитные организации продолжат улучшать условия по вкладам, что сделает этот инструмент еще более привлекательным для клиентов , подчеркнул Богдан Зварич из «Банки.ру».

Некоторые участники рынка начали повышать ставки по депозитам даже до решения ЦБ — уже сейчас доходность по таким продуктам достигает 18–19% годовых , уточнил Михаил Васильев из Совкомбанка. С другой стороны, после решения регулятора кредиты могут подорожать на сопоставимую величину — брать ссуды точно лучше сейчас, чем после 26 июля , подчеркнул эксперт.

— Повышение ставки до 18% уже в основном учтено рынком. Однако возможно некоторое увеличение доходностей ОФЗ с фиксированным купоном , — заявил Игорь Рапохин из «Сбера».

Для фондового рынка рост ключевой — негативный фактор, поскольку из-за этого продолжится отток ликвидности из акций в облигации и депозиты , отметил глава отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс» Александр Угрюмов. Уже в июне приток средств на Мосбиржу сократился почти на треть, в то время как «Сбер» отчитался о рекордном объеме привлеченных средств на вклады .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом для инвесторов важнее будет не решение по ставке, а изменения среднесрочного прогноза регулятора , пояснил глава управления аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. В нем будут отражены ожидания ЦБ по среднему значению ключевой ставки, росту ВВП, импорту и экспорту РФ .

Повышение ключевой также должно поддержать курс рубля в среднесрочной перспективе , отметил Михаил Васильев. Он пояснил: этому будет способствовать рост привлекательности сбережений в российской валюте. В III и IV кварталах рубль будет стоить в среднем 89 за доллар, 97 за евро и 12,2 за юань.

Рост ключевой должен повлиять на темпы инфляции, считает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. На фоне увеличения ставки до 18% уже к концу года рост цен может существенно снизиться, а необходимость ужесточения ДКП сократится .

Кредитование должно охладиться из-за корректировки программ льготной ипотеки, что поддержит ЦБ в борьбе с инфляцией , отметил Андрей Ванин из «Газпромбанк Инвестиции». Так, с 1 июля завершилась массовая программа под 8%, а с 11 июля Минфин ужесточил условия по семейной ипотеке.

Помимо того, падает влияние и других проинфляционных факторов, добавил он. Рост зарплат замедляется, а приток средств на депозиты превышает рост кредитования. Исходя из этого можно рассчитывать на скорое замедление инфляции, а грядущее повышение ставки будет последним в цикле ужесточения ДКП , считает эксперт.

— Рыночный консенсус ожидает инфляцию по итогам года выше 6%, — заявил Михаил Васильев.

Дальнейшее увеличение ключевой (после 26 июля) создает риски избыточного замедления экономики РФ и даже создает риски рецессии , считает Ольга Беленькая из «Финама».

ЦБ приходится компенсировать высокой ставкой факторы разгоны цен, которые не находятся под его контролем, отметила эксперт. Чтобы упростить борьбу с инфляцией, важна нормализация бюджетной политики и сокращение льготных программ кредитования, добавила она.