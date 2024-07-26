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ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18% годовых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Совет директоров Центробанка (ЦБ) РФ принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора 26 июля.

В ЦБ уточнили, что инфляция ускорилась, она складывается выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для снижения инфляции необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, добавили в пресс-службе.

«Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — объяснили в регуляторе.

В сообщении отметили, что инфляционные ожидания населения и участников рынка продолжили расти, а ценовые ожидания предприятий не изменились, но оставались высокими. Кроме того, продолжили в ЦБ, денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться.

«Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ (облигаций федерального займа. — Ред.) существенно выросли, отражая в том числе ожидания участников рынка по июльскому решению по ключевой ставке и ее дальнейшей траектории. Увеличились кредитные и депозитные ставки. <…> Во II квартале 2024 года кредитная активность оставалась высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте», — подчеркнули в сообщении.

Следующее заседание запланировано на 13 сентября текущего года.

Понять и растить: эксперты ожидают повышение ключевой ставки до 18%
Почему ЦБ может ужесточить политику и как это повлияет на финансовый рынок

Ранее в этот день аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев выразил мнение, что такое повышение ключевой ставки может оказаться пиком в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики. По его мнению, показатель может остаться на этом уровне до конца года. Эксперт также объяснил, что в случае замедления роста цен и появления признаков рецессии в экономике риторика регулятора может стать более мягкой и может перейти к плавному снижению ставки.

До этого, 19 июля, 13 из 22 опрошенных «Известиями» аналитиков и участников рынка предполагали, что ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% по итогам заседания 26 июля. При этом трое экспертов допускали ее рост сразу до 19–20%.

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