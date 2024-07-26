Набиуллина не исключила дополнительного повышения ключевой ставки

Центробанк (ЦБ) РФ не исключает дополнительного повышения ключевой ставки. Об этом заявила в пятницу, 26 июля, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели», — сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

Набиуллина уточнила, что, несмотря на увеличение ключевой ставки, экономика России находится в состоянии значительного перегрева. По ее словам, запасы рабочей силы и производственных мощностей почти исчерпаны, нехватка этих ресурсов может вызвать замедление темпов экономического роста даже при активных попытках стимулировать спрос. В результате все усилия могут привести лишь к ускорению инфляции.

Глава ЦБ РФ отметила, что дополнительное ужесточение политики «позволит предотвратить такой сценарий».

В этот же день Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. В ЦБ уточнили, что инфляция ускорилась, она складывается выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев выразил мнение, что такое повышение ключевой ставки может оказаться пиком в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики. По его мнению, показатель может остаться на этом уровне до конца года. Эксперт также объяснил, что в случае замедления роста цен и появления признаков рецессии в экономике риторика регулятора может стать более мягкой и может перейти к плавному снижению ставки.

До этого, 19 июля, 13 из 22 опрошенных «Известиями» аналитиков и участников рынка предполагали, что ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% по итогам заседания 26 июля. При этом трое экспертов допускали ее рост сразу до 19–20%.