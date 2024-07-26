Реклама
Прямой эфир
Общество
Киргизия выдала России похитившую 14 млн рублей у москвичей девушку
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Мир
Власти Франции созывают кризисный штаб после нарушения графика движения поездов
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Экономика
В Банке России пообещали рассматривать все способы разблокировки активов россиян
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Происшествия
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Спорт
В МОК заявили о важности участия спортсменов из РФ в Олимпиаде
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Тысячи людей остаются на парижском вокзале из-за саботажа движения поездов
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Мир
Экономист заявил об отсутствии рисков для Украины в случае дефолта
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Недвижимость
Названа стоимость квадратного метра новостроек в Московской области
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Мир
Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Набиуллина не исключила дополнительного повышения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ РФ не исключает дополнительного повышения ключевой ставки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк (ЦБ) РФ не исключает дополнительного повышения ключевой ставки. Об этом заявила в пятницу, 26 июля, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели», — сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

Набиуллина уточнила, что, несмотря на увеличение ключевой ставки, экономика России находится в состоянии значительного перегрева. По ее словам, запасы рабочей силы и производственных мощностей почти исчерпаны, нехватка этих ресурсов может вызвать замедление темпов экономического роста даже при активных попытках стимулировать спрос. В результате все усилия могут привести лишь к ускорению инфляции.

Глава ЦБ РФ отметила, что дополнительное ужесточение политики «позволит предотвратить такой сценарий».

Понять и растить: эксперты ожидают повышение ключевой ставки до 18%
Почему ЦБ может ужесточить политику и как это повлияет на финансовый рынок

В этот же день Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. В ЦБ уточнили, что инфляция ускорилась, она складывается выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев выразил мнение, что такое повышение ключевой ставки может оказаться пиком в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики. По его мнению, показатель может остаться на этом уровне до конца года. Эксперт также объяснил, что в случае замедления роста цен и появления признаков рецессии в экономике риторика регулятора может стать более мягкой и может перейти к плавному снижению ставки.

До этого, 19 июля, 13 из 22 опрошенных «Известиями» аналитиков и участников рынка предполагали, что ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% по итогам заседания 26 июля. При этом трое экспертов допускали ее рост сразу до 19–20%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024