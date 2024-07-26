Минюст внес издание «Bild на русском» в реестр иноагентов

Минюст России внес издание «Bild на русском» в реестр иностранных агентов. Об этом 26 июля сообщает ведомство.

В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> «Bild на русском», — говорится в заявлении министерства.

Ведомство сообщило, что издание распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, «Bild на русском» публиковало непроверенные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил (ВС) РФ. Издание также выступало против проведения спецоперации на Украине и принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Кроме того, в список Минюста попал и политолог Илья Матвеев. Он распространял недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти страны решениях и был членом проекта, включенного в реестр иноагентов.

Кроме того, политолог участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Накануне, 25 июля, Минюст признал Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) экстремистской организацией. Он был создан в 2014 году российскими эмигрантами в США совместно с западными экспертными сообществами. Директор фонда Наталья Арно признана в России иноагентом.

До этого, 19 июля, Минюст внес пианиста Евгения Кисина в реестр иностранных агентов. Кроме него в список были включены внебрачный сын советского поэта Александра Галича священник Григорий Михнов-Вайтенко, активист Дмитрий Цибирев и бывший советский разведчик Юрий Швец.

С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать об этом статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.