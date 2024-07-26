Минюст признал фонд «Свободная Россия» экстремистской организацией

Минюст признал Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) экстремистской организацией. Эта информация опубликована 25 июля в документе ведомства.

«Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд «Свободная Россия») (США)», — числится в перечне Минюста.

28 июня 2019 года фонд был внесен в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Фонд Free Russia Foundation был создан в 2014 году российскими эмигрантами в США совместно с западными экспертными сообществами. FRF занимается поддержкой жертв «политических репрессий» и гражданского общества. Директор фонда Наталья Арно признана в России иноагентом.

В оправдании и поддержке экстремистских действий ранее был уличен топ-менеджер ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он называл преступников, организующих диверсии и акты саботажа, смелыми людьми.