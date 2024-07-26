Украина не готова к мирным переговорам с Россией, так как их начало может угрожать киевскому режиму. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал в пятницу, 26 июля.

По словам сенатора, у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы семь пятниц на неделе. Сегодня он говорит одно, завтра опровергает сам себя, а послезавтра появляется третий вариант.

«Это говорит о том, что Украина к переговорам пока не готова, и это очевидно. Их подталкивают к переговорам, я так понимаю, американские кураторы, но сами они к переговорам пока не готовы. Там полный раздрай идет, потому что начало переговоров для них может стать началом конца их режима, потому что там много вопросов сразу появится: как начиналось противостояние с Россией, какие меры предпринимались для того, чтобы избежать прямого столкновения», — заявил Джабаров в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что Кулеба сможет ответить только то, что он два с половиной года угрожал россиянам, а украинский президент Владимир Зеленский оскорблял в прямом эфире главу России Владимира Путина.

«Я думаю, все эти вещи будут осложнять ситуацию для Украины в плане переговорного процесса, поэтому пока Украина к переговорам не готова», — считает он.

Накануне Кулеба после визита в Китай, что склонить Киев к мирным переговорам невозможно, Украина сама будет принимать любые решения, сообщает 360.ru.

По его словам, западные страны, поддерживающие Украину, не пытаются склонить ее к переговорам. Он подчеркнул, что это не просто дипломатические слова, а реальная позиция, сообщается на сайте kp.ru.

При этом 24 июля Кулеба на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И сделал заявление о готовности Украины к переговорам с РФ. Об этом же в тот день сообщала официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Позже в украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Украина готова вести переговоры с Россией «на определенном этапе». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

В последнее время на Украине всё чаще говорят о необходимости переговоров с РФ. 20 июля украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, сообщил, что на второй конференции по украинскому конфликту Киев будет готов поговорить с Москвой, передает RT. По его словам, необходимо идти на переговоры, если Украина хочет окончания конфликта.

22 июля Дмитрий Песков отметил, что данное заявление лидера Украины гораздо лучше, чем намерение воевать до последнего украинца, однако нужно дождаться конкретных действий с его стороны.

Россия со своей стороны неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.