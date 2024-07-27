Море волнуется: чем удивит путешественника Архангельская область

Русский Север никому не позволит торопиться и суетиться. Это расслабленность Архангельска, спокойствие Северной Двины и стоический характер поморов. Здесь нельзя досадовать на изменчивую погоду, нечеткий график паромных переправ или сорвавшиеся планы покататься на сапах — вся жизнь края подчиняется внутреннему ритму и настроению Белого моря. «Известия» вместе с сервисом путешествий «Туту» отправились в Архангельскую область, заглянули на судостроительные верфи, попробовали козули и треску, нашли тот самый памятник Петру I с 500-рублевой купюры и поплавали на старейшем в России пароходе-колеснике.

Что посмотреть в Архангельске

Первое, о чем гость из другого региона узнает в Архангельске, — как правильно называются его жители. Не архангельцы, а архангелогородцы . Поселение, основанное в XVI веке по указу Ивана Грозного, сменило много имен: Новый город, Новохолмогоры и Архангельский город — как слобода Михайло-Архангельского монастыря. Саму обитель в 20–30-е годы закрыли и разобрали, слово «город» со временем откололось, но архангелогородцы остались.

На набережную Северной Двины хочется отправиться еще на подлете к аэропорту: с высоты открывается захватывающий вид на дельту реки при впадении в Белое море. Снизу широкое русло местами и само кажется морем с дымкой многочисленных островов.

Здесь, на набережной, начинается один из любимых путешественниками квестов. Если пройти от Успенской церкви до памятника Ломоносову или Северодвинского моста, можно собрать фотографии пяти кудесников Севера — миниатюрных бронзовых фигурок со своим особенным характером. Каждый человечек держит в руках что-то связанное с Поморьем. Это первые ключи к пониманию здешней жизни.

Алмаз в руке одного кудесника отсылает к богатствам края — крупным алмазным месторождениям. Кудесник с птицей счастья или поморским голубком рассказывает о традиционном обереге местных жителей, который раньше висел в каждом доме. Кудесница с глиняной свистулькой-игрушкой символически прогоняет силы тьмы, а ее товарищ с солью — с гордостью показывает плоды важнейшего для Поморья промысла. Человечек с треской — самый очевидный. Северные моря — это почти всегда про рыбу.

Фото: Сергей Крылов

Малолюдная тихая набережная незаметно гасит тревожность. По дороге от одной фигурки к другой встречается самый известный в стране памятник Петру I. Можно сказать, что его видел каждый россиянин — он изображен на 500-рублевой купюре. Маленькая фигура императора на огромном постаменте выглядит немного игрушечной, хотя и два с половиной метра в высоту.

Рядом высится нарядная «беседка Грина». Автор «Алых парусов» провел в ссылке в Архангельской области два года и по легенде в последние несколько месяцев любил приходить на берег Двины и наблюдать за кораблями.

«Как и в любом городе, который связан с Грином, мы тоже любим говорить, что именно здесь писателю пришла в голову его знаменитая идея, когда он увидел наши паруса. Дело в том, что раньше их обрабатывали жиром морского зверя и они были терракотового цвета», — рассказала экскурсовод Наталия Дроздова.

С набережной можно на пару часов отправиться в плавание по дельте Двины на пароходе-колеснике «Гоголь». Судну больше 100 лет, и оно всё еще на ходу. С верхней палубы виден весь город, а внутри — механизм кораблика: работающие гребные колеса и кусочек машинного отделения. «Гоголь» ходит не каждый день, нужно следить за расписанием, но попасть на рейс несложно.

Машинное отделение теплохода «Гоголь» Фото: Андрей Белавин

По Архангельску приятно просто гулять: здесь много старинных деревянных зданий, тихие улочки и приветливые горожане. В исторической части города проходит пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского или просто Чумбаровка . В начале 1980-х улицу сделали почти заповедной: здесь разместили все типы домов, которые можно было встретить в застройке города в XIX–XX веках. Помимо них, установили жанровые скульптуры на северные мотивы, открыли небольшие кафе, музеи и сувенирные лавки. В конце концов Чумбаровка стала одним из любимых местечек для прогулок архангелогородцев и их гостей.

Какие музеи посетить в Архангельске и окрестностях

Хотя Архангельск стоит на Двине, всё в городе так или иначе связано с Белым морем. Северный морской музей, находящийся в здании бывшего морского вокзала, — тоже о нем. В экспозициях можно проследить историю освоения Русского Севера и мореплавания в Арктике, в том числе традиции судостроителей-поморов. Даже далекому от этой темы человеку приглянутся многочисленные макеты кораблей и лодки-кочи в натуральную величину. Можно самостоятельно завязать морской узел, посигналить проблесковым фонарем и подергать судовые блоки для грузов.

Временные экспозиции музея завязаны на историях людей и интерактивах. Сейчас и до весны 2025 года здесь проходит выставка «Не сдадимся!», посвященная 90-летию челюскинской эпопеи. Она не столько о самом крушении парохода «Челюскин», сколько о спасении, выживании и восприятии катастрофы простыми советскими гражданами. Экспозиция как будто втягивает в самое начало этой эпопеи и после нее хочется почитать и посмотреть еще больше.

Чтобы окончательно проникнуться морскими путешествиями, можно посмотреть один из самых масштабных и интересных городских проектов — судостроительную верфь, на которой уже несколько лет строят настоящую 20-метровую поморскую шхуну. Ее делает команда местных энтузиастов: клуб «Морские практики» и созданное им Товарищество поморского судостроения. Верфь находится примерно в 20 минутах пешком от Северного морского музея.

Фото: Сергей Крылов

Это некоммерческое дело. Любители морских путешествий создали и запустили верфь в 2020 году на свои деньги. Чтобы привлечь к проекту больше людей, в том числе редких специалистов, вокруг строительства шхуны организовали творческое пространство с экскурсиями, обучением, мастер-классами и проведением различных развлечений на воде.

Судно будут возводить еще несколько лет, и, по задумке создателей, оно станет достаточно крепким даже для экспедиций по Арктике и Антарктике — помогут старые традиции поморского судостроения. Здесь разрешат обсмотреть шхуну со всех сторон и, может, даже залезть на еще не достроенную палубу, чтобы почувствовать себя мореходом. Страшно, но кого это останавливает.

Отдохнуть от корабельной тематики можно в Музее архангельского пряника-козули — традиционного лакомства в этих краях. Козули — плоские пряники, украшенные белой или разноцветной глазурью. Напоминают привычные имбирные печенья, но готовятся по другому рецепту, и вкус у них тоже другой.

Конечно, музей козули не был бы музеем козули, если бы здесь нельзя было расписать и поесть пряники. Сотрудники не только расскажут историю угощения, но и на практике научат его разрисовывать, а напоследок обязательно сунут в руку листочек с каноническим рецептом. Что очень уместно, потому что его действительно хочется заполучить.

Музею деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы» стоит посвятить целый день или хотя бы полдня. Здесь, в 25 км от Архангельска, можно попасть практически в старую поморскую деревню : посмотреть огромные дома-дворы зажиточных крестьян, узнать, как жилось в избе, которую растапливали «по-черному», послушать колокольный звон и попробовать некоторые блюда поморской кухни.

Музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы» Фото: Сергей Крылов

Катание на «гигантских шагах», которое предложат гостям в «Малых Корелах», — традиционное деревенское развлечение, не слишком удобное, но головокружительное и добавляет острых ощущений. А после можно своими руками испечь каргопольские тонкие пирожки «с таком», то есть как будто ни с чем, но на самом деле в раскатанное тесто добавляют несколько ложек сахара. Пирожки обжаривают на сковородке, как чебурек. Получается нежное, вкусное и очень сладкое лакомство.

Зачем ехать в Северодвинск и на побережье Белого моря

Поездка в Архангельскую область не может обойтись без знакомства с Белым морем. Для этого нужно отправиться в Северодвинск — довольно крупный моногород в 45 км от региональной столицы. Он застраивался вокруг двух значимых для страны судостроительных предприятий «Севмаш» и «Звездочка». Они работают до сих пор. Первое создает подводные лодки и корабли, второе занимается их ремонтом и переоборудованием.

По пути к морю лучше не проезжать Северодвинск насквозь, а немного по нему погулять. Это архитектурно выверенный город с четкими прямыми линиями, широкими тихими улочками и элегантными сталинками 50–60-х годов, соседствующими с деревянными домами начала века, советскими хрущевками и современной застройкой.

Стоит заглянуть в местный краеведческий музей. Наибольший интерес вызывает экспозиция, посвященная подводным лодкам. Выставка совсем небольшая, но удивляет интерактивами: можно поуправлять погружением и всплытием субмарины, примерить на себя роль гидроакустика и попробовать угадать по звуку плывущий корабль или стаю дельфинов и даже нажать пресловутую «красную кнопку» и запустить ракету в море.

Фото: Андрей Белавин

Музейным сотрудникам активно помогали работники заводов, и многие экспонаты напрямую получены от «Севмаша» или «Звездочки». Но больше всего, конечно, поражают истории моряков-подводников, особенно об авариях, катастрофах и спасении. Слова местных жителей о том, что весь край — про преодоление и достижения человека, не кажутся надуманными.

Побережье Белого моря доступнее всего с острова Ягры. Приблизиться к воде можно с разных точек, но если хочется совместить созерцание горизонта с катанием на сапах или каяках, то лучше поехать прямиком на Яндову губу. Это глэмпинг от проекта «Тайники Севера» близ поселка Рыбацкий, который облюбовали поклонники водных развлечений.

Белое море очень мелкое на километры от берега и в хорошую погоду кажется дружелюбным, хотя настроение у него меняется часто. Штормовые ветра и дожди здесь практически невозможно предсказать: они внезапно приходят и также внезапно уходят, поэтому отдыхающие обычно просто пережидают их в подходящем укрытии или в машине. Но даже в непогоду море есть море — также уходит за горизонт и сливается с небом, также будоражит, и даже сильнее, чем южные моря, потому что всё же проявляет особую северную суровость.

Как добраться до Холмогор и родной деревни Ломоносова

Холмогоры — небольшое село в низовье Северной Двины в 80 км от Архангельска. В самом поселении путешественники, как правило, надолго не останавливаются. Когда-то в этом месте кипела жизнь: в допетровское время оно было главным городом края и центром торговли. Поэтому и Архангельск изначально называли Новыми Холмогорами.

Самое живописное сохранившееся строение периода расцвета Холмогор — Спасо-Преображенский собор XVII века. Сейчас он стоит без куполов и неторопливо реставрируется, в нем даже проводятся службы, хотя снаружи походит на давно заброшенные развалины. В Холмогорах же, предположительно, нашли останки императора времен дворцовых переворотов Иоанна VI Антоновича и его отца, находившихся здесь в ссылке.

Туристы чаще всего сразу устремляются на остров, на котором родился и вырос великий русский ученый Михаил Ломоносов. Местная деревушка получила название в его честь — Ломоносово. На пути есть сложность: летом переправиться на другой берег можно только на одном-единственном пароме. В составе организованной экскурсии проблем возникнуть не должно, но путешественникам-одиночкам, вероятно, придется долго ждать в очереди, к чему стоит подготовиться.

Фото: Сергей Крылов

В деревне находится историко-мемориальный музей Ломоносова. Его построили на месте бывшей усадьбы семьи ученого. Экспозиция небольшая, но подобранная с умом: она охватывает быт того времени, рассказывает о семье Михаила Васильевича, его научном и творческом пути и последующем влиянии. Гостей в музее бывает много, пояснил его директор Николай Выморков, но далеко не все понимают, о чем, собственно, речь.

«Самый частый вопрос после экскурсии: а чем знаменит Ломоносов? Что он сделал-то? Была у меня как-то в музее блогерша. Она записывает ролик на улице: мол, мы с вами находимся на родине Ломоносова, вот за моей спиной его дом-музей, и мы сейчас зайдем внутрь и наконец узнаем, кто он такой», — смеется Николай.

Рядом с музеем Ломоносова находится фабрика традиционной холмогорской резьбы по кости и единственное в стране профессиональное косторезное училище. Холмогорская школа — старейшая в России. Местные мастера делают и продолжают делать сложную в исполнении ажурную резьбу, преимущественно с северными мотивами. На мастер-классе можно попробовать что-то вырезать самостоятельно, и это занятно, хотя работа бормашиной по кости с сопутствующим характерным запахом вызывает единственную мысль: «как у стоматолога».

Здесь же в магазинчике продаются изделия мастеров фабрики. Как выяснилось, обращаться с ними надо осторожно — главным образом не мочить. И если статуэтку можно поставить на полку, то в колечке из кости настоятельно рекомендовали даже не потеть.

Фото: Андрей Белавин

Еще одно примечательное пространство — проект «Ровдина Гора» в пяти километрах от Ломоносово, созданный Николаем и Полиной Выморковыми и их единомышленниками. На месте старинной судоверфи известного судостроителя-самоучки Степана Негодяева-Кочнева организована арт-резиденция. Здесь сохранилась единственная в области мельница-голландка XIX века, которую намерены отреставрировать. Авторы проекта также строят на Ровдиной Горе традиционные карбасы — крепкие поморские лодки. С холма открывается живописный вид на один из рукавов Северной Двины — Ровдогорку.

Чем удивит поморская кухня

Поморская кухня — чаще всего рыба, а рыба — чаще всего треска. Ее в Архангельске можно попробовать во всех возможных видах. Это уха, горячее копчение, запеканки, блины, пироги, паштеты, закуски и салаты. Во многих местных ресторанах попадется хоть одно блюдо из трески и, возможно, из палтуса. Его стоит совместить с крафтовым пивом, например, в ресторане BrauMeister.

В целом кухня Русского Севера не кажется экзотической. Самое необычное, что может встретиться на обед или ужин, — водоросли из Белого моря . Еще здесь любят подавать оленину и козий сыр. Можно попробовать множество настоек, которые делают и в других северных регионах: морошковые, облепиховые, брусничные или даже со вкусом бородинского хлеба. Ими угостят, к примеру, в ресторане «Поморский».

Фото: Сергей Крылов

Но местным энтузиастам все-таки есть чем удивить: к примеру, вкус бородинского хлеба на костре может быть и у мороженого , если удастся найти. Необычные десерты создают кондитеры «ЖуанДона». У них же встречаются лакомства со вкусом елки, щавеля, черной смородины со свеклой, клюквы с ламинарией, козули и другие. Козуль можно есть и в чистом виде, их продают почти везде. А еще — увезти с собой.

Любителям гастрономических экспериментов стоит попробовать кофе по-мезенски . Кофейные зерна в Поморье завезли в XVIII–XIX, когда здесь процветала международная торговля. Диковинка местным жителям понравилась, но они добавили свою изюминку: стали готовить кофе в самоваре с солью и смесью пряностей. Напиток получается очень терпким и довольно соленым, много его не выпьешь, а некоторые туристы наверняка не будут пить его больше никогда. Но тем не менее вещь хоть и странная, но любопытная. Суровый кофе для суровых людей.

Что привезти из Архангельской области

Сувениры из Архангельска вряд ли будут собирать пыль в дальнем углу книжного шкафа. Здесь находится одна из лучших в стране туристических лавок — «Птица счастья» на проспекте Чумбарова-Лучинского. В 2023 году она взяла Гран-при всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Хочется скупить полмагазина: не потому что здесь какие-то необычные вещи, которых нигде не встретишь, — есть бейсболки, украшения, фигурки, конфеты и многое из того, что продается почти во всех сувенирных лавках. Нет, «птичные» подарки выделяются скорее отменным вкусом и эстетикой. То есть это просто красиво.

С эстетикой у Архангельска вообще всё хорошо. Местные художники и дизайнеры крайне удачно переосмысляют северные мотивы в своих изделиях — например, одежде. Футболки с поморскими сюжетами, толстовки с фольклорными персонажами и видами Белого моря, а также кошельки, носки, шапки, шоперы и другое — всё одновременно изящно и остроумно. Стоит обратить внимание на бренды «Доска Треска», «Ирина Вартанян», Anna Zlotko и «Маниха».

Если говорить о еде, то помимо рыбы, оленины и традиционных пряников-козуль, можно привезти из Архангельска сезонные северные ягоды — чернику, голубику, морошку, клюкву и бруснику. На их основе также делают местный шоколад и мармелад, например «Сласти дедушки Агара».

Фото: Сергей Крылов

Еще один интересный сувенир — продукция Архангельского водорослевого комбината. Это единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей. Своим существованием предприятие обязано в том числе ученому-альгологу и исследовательнице Русского Севера Ксении Гемп. Дочь архангелогородцев, дожившая до 103 лет, в течение XX века провела множество экспериментов с водорослями, что позволило использовать их в том числе в лечении и оздоровлении. Сейчас в городе продаются, например, косметика из водорослей, средства гигиены, витаминные комплексы, добавки в пищу, напитки и многое другое.