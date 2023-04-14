Опознанный объект: ЮНЕСКО рассмотрит «Заповеданное Кенозерье»

В 2024 году ЮНЕСКО рассмотрит возможность внесения «Заповеданного Кенозерья» в Архангельской области в список Всемирного наследия, выяснили «Известия». Еще раньше в него могут попасть Астрономические обсерватории КФУ (Татарстан) и город Гороховец (Владимирская область). Расширенная сессия за 2022 и 2023 годы пройдет в Саудовской Аравии в сентябре. Санкции не помешали совместной работе страны с ЮНЕСКО — исключить из организации Россию невозможно. Мы по-прежнему платим ежегодный взнос $8 млн и даже получаем «кешбэк». Подробнее — в материале «Известий».

Выдвигаем лучших

С высокой степенью вероятности ЮНЕСКО в следующем году будет рассматривать внесение в список Всемирного наследия природный объект — «Заповеданное Кенозерье» в Архангельской области, сообщила «Известиям» замдиректора – руководитель отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева и вице-президент НК ИКОМОС Надежда Филатова.

Знакомый с ситуацией источник «Известий» уверяет, что комиссия РФ по делам ЮНЕСКО уже получила уведомление о том, что объект точно будет рассматриваться — можно сказать, что на сессии 2024 года комитет Всемирного наследия примет окончательное решение о том, внесут ли Кенозерье в список.

Кенозерский национальный парк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В сентябре на сессии комитета Всемирного наследия в Эр-Рияде в повестке значится рассмотрение двух культурных объектов России: исторического центра города Гороховец во Владимирской области и Астрономических обсерваторий Казанского федерального университета. Заседание планируется расширенное, за 2022 и 2023 годы, поэтому от России рассмотрят сразу два культурных объекта.

— За то, чтобы один объект был рассмотрен комитетом, Россия платит €22 тыс. Это добровольный взнос, к которому нас никто не обязывает, но мы сами заинтересованы в том, чтобы объект был вынесен на повестку. Поэтому за рассмотрение двух объектов в 2023 году мы заплатили €44 тыс. сверху , — сообщил источник «Известий».

Пресс-служба КФУ подтвердила, что обсерватории действительно будут рассмотрены, добавив, что на территории Татарстана уже есть три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: Казанский кремль, Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор, а также монастырь острова-града Свияжск.

Вид на исторический центр города Гороховец Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

У подавляющего большинства стран — участниц ЮНЕСКО есть предварительный список объектов-кандидатов на рассмотрение — tentative list. Страны самостоятельно включают в него то, что считают нужным, — например, в российском аж 32 объекта.

— Объекты могут находиться в предварительном списке от трех до 20–30 лет. Так, «ветеран» предварительного списка, Джейрах-Ассинский заповедник в Ингушетии, был внесен еще в 1996 году, — пояснила Надежда Филатова.

Всё, да не всё в наших руках

Поспособствовать увеличению количества российских объектов в списке Всемирного культурного наследия способны и простые граждане — местные жители могут вести работы по популяризации, участвовать в региональных волонтерских программах и проектах . Но вот проводить работы по сохранению объектов культурного наследия, у которых есть шанс в перспективе попасть в список ЮНЕСКО, имеют право только лицензированные реставрационные организации. Волонтерам же предлагается ассистировать специалистам.

— По всей стране сегодня (по состоянию на 01.04.2023) действует свыше 3 тыс. добровольческих центров в сфере культуры, а на всероссийском портале DOBRO.RU зарегистрировано более 342 тыс. волонтеров культуры. Причем только в 2022 году в их ряды вступило более 117 тыс. человек, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минкультуры РФ.

Волонтеры DOBRO.RU Фото: ИЗВЕСТИЯ/DOBRO.RU

Надежда Филатова отмечает, что от желания граждан внести местную достопримечательность в список зависит далеко не всё.

— Объект должен быть мирового уровня, чаще всего это — культурные комплексы, которые находятся в управлении крупных музеев-заповедников, хорошо известные и в России, и за рубежом. Петиции от местных жителей могут быть одним из элементов, поддерживающих номинационный процесс, но не решающим . Так, при подготовке номинации «Памятники морских арктических зверобоев Чукотки» было обращение общественности Чукотского района в поддержку проекта, — рассказала эксперт.

Охотнее всего свои достопримечательности выдвигают регионы, в которых уже есть объекты всемирного наследия, — для них более очевидны механизмы и результаты этого процесса, добавила Надежда Филатова. Как свидетельствует источник «Известий», после включения трех объектов Татарстана в список их турпоток возрос в десятки раз.

На территории Москвы расположено три объекта ЮНЕСКО: ансамбль Кремля и Красная площадь, церковь Вознесения в Коломенском и ансамбль Новодевичьего монастыря. Согласно Конвенции 1972 года, комитет вправе перенести их в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, если им будут угрожать «проекты проведения крупных общественных или частных работ» и «быстрое развитие городов и туризма».

Новодевичий монастырь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— С московскими объектами всё благополучно, за исключением их охранных зон, так как агрессивные высотные проекты подходят достаточно близко к зоне их видимости, нарушается их восприятие. Но это уже защита не самих памятников, а защита среды, в которой эти памятники находятся, — рассказали «Известиям» в общественном движении «Архнадзор».

Трое в лодке

Согласно Уставу ООН, государства-члены ЮНЕСКО выбывают из организации, если лишаются членства в ООН. Кроме того, государство может выйти из состава ЮНЕСКО самостоятельно, но это не снимает со страны финансовых обязательств. Так, вышедшие из организации в 2018 году США в случае возвращения обязаны компенсировать платежи за пять лет отсутствия.

Россия выходить из ЮНЕСКО не планирует, и на то есть причина — утвержденная президентом Концепция гуманитарной и культурной политики, в которой есть пункт о недопущении размывания институтов системы ООН.

Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже Фото: UNESCO

ЮНЕСКО существует и реализует свою деятельность за счет регулярных взносов и добровольных пожертвований, двухлетний регулярный бюджет организации — $540 млн. Сегодня российские регулярные взносы составляют около $8 млн ежегодно, и за 2023 год наша уже заплатила — даже с «кешбэком».

— За этот год мы заплатили в декабре 2022 года. Есть порядок поощрения, он существует для того, чтобы бюджет формировался своевременно. В районе $200 тыс. мы таким образом получаем «кешбеэком». Если не заплатить, есть шанс лишиться голоса на Генеральной конференции и права избираться в руководящие и отраслевые органы ЮНЕСКО . Нам такого не надо, тогда мы станем молчаливым слушателем, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Россия всегда платила «плюс-минус эту сумму» и к СВО она отношения не имеет. Отказать во внесении в список из-за СВО комитет Всемирного наследия тоже не может — это регулируется только 10 критериями выдающейся универсальной ценности объекта, установленными самим комитетом.