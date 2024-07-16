Роза километров: куда едут самостоятельные путешественники этим летом

Турция остается основным выбором путешественников, которые решили сами организовать свой отдых, не прибегая к услугам туроператоров и агентов . Это следует из данных страховых компаний и сервисов по самостоятельному бронированию отелей и авиабилетов. Туристы активно отправляются в поездки по России, а также всё чаще прилетают в Китай, Таиланд и Вьетнам. О том, какие еще страны выбирают самостоятельные путешественники и как предосторожности помогут обеспечить благополучие в поездке, — в материале «Известий».

Собственный выбор

В топ стран, которые выбирают россияне в этом году для самостоятельных путешествий, вошли Турция, Таиланд и Китай. Не менее активно ездят жители страны этим летом и по России. Об этом сообщили «Известиям» в страховых компаниях — туристы, которые спланировали свой отдых сами, покупают у них медицинские и туристические полисы.

В зависимости от компании лидирующие позиции меняются. Так, в «Росгосстрахе» больше всего страховок на летние месяцы оформлено для поездок в Турцию (57%), Россию (15%), Тайланд и Грузию (менее 10%). В «АльфаСтраховании» же в Турцию оформили почти 18% страховок, по России — 15,3%, в Грузию — 11,6%, в страны Шенгена — 8%, а в Китай — 6,5%.

Стамбул, Турция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В СОГАЗе «Известиям» сообщили, что этим летом почти 20% туристических страховок приходятся на путешествия по России. А среди зарубежных направлений наиболее популярными странами стали Таиланд, Китай, Турция, страны Европы, ОАЭ, Индия, Индонезия, Вьетнам. А в группе «Ренессанс Страхование» чаще всего покупали страховки путешественники страны Шенгена, второе место по частоте покупки туристических полисов заняла Россия. Далее следуют Китай, Турция, Кипр, Грузия и Южная Корея.

— Турция сохраняет многолетние лидирующие позиции, но расширение возможностей для внутреннего туризма в России дало свои результаты, сократив разрыв в популярности, — констатировали в «АльфаСтраховании». — А отсутствие ограничений для путешественников, климат, туристические особенности и колорит Грузии, а также возможность спланировать поездку самостоятельно и на выгодных условиях позволяют этой стране сохранять интерес у россиян.

В компании отметили, что турпоток в Китай нарастает с момента отмены ковидных ограничений. Как сообщили «Известиям» в Минэкономразвития, если в 2021 году из России в Китай выехали 2 тыс. туристов, в 2022 году — 17 тыс., то в 2023 году — уже 733,7 тыс. Кроме того, только за первый квартал 2024 года из России в Китай поехали 262 тыс. туристов — как самостоятельных, так и с помощью туроператоров.

Пекин, Китай Фото: TASS/ABACA/Xinhua

В июньский список популярных направлений попали также ОАЭ и Египет, рассказала «Известиям» заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова.

— Но на июль они уже не вошли даже в первую десятку, потому что для таких стран эти месяцы — совсем низкий сезон из-за сильной жары. А в июне многие россияне еще отправлялись туда на отдых, тем более что цены на билеты и отели в июне там обычно заметно снижаются, — рассказала она.

Билеты и отели

Аналогичные показатели дает и срез по бронированиям отелей и авиабилетов. Так, популярность Турции для самостоятельных вояжей подтвердили «Известиям» в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

— По данным отельных бронирований на лето 2024 года, самой популярной страной для отдыха остается Турция: на нее приходится 15,2% заказов, что на 24% меньше, чем в прошлом году. Второе место занимает Италия, где отдыхают 9,0% россиян (+10% за год), а замыкает тройку Белоруссия, доля которой составляет 5,7% , как и летом 2023-го. В пятерку также вошли Франция (4,6%), доля которой почти не изменилась, и Китай (4,6%), интерес к которому увеличился в два раза, — рассказали в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Что касается авиабилетов, то через OneTwoTrip чаще всего опять же бронировали перелеты в Турцию: туда на лето оформлено 10,9% заказов, что на 34% меньше, чем летом 2023-го. Следом идут Китай, популярность которого выросла в три раза (доля 9,1%), и Армения — туда стали летать почти в два раза реже (6,8%). Замыкают пятерку Южная Корея (6,1%, рост в 3,5 раза) и Узбекистан (5,3%, -20%).

Турция остается главным зарубежным направлением для летних отпусков, констатировали и в компании МТС Travel: к июлю на нее приходится более четверти (28%) от поездок за границу в целом и почти половина от поездок в дальнее зарубежье. Второе место по числу визитов россиян в начале лета занимает Белоруссия — доля путешествий в эту страну составляет 10% от общего турпотока за границу. Тройку наиболее востребованных зарубежных направлений замыкает Абхазия (7%).

А по приросту показателей, по данным МТС Travel, наиболее активно меняется турпоток во Вьетнам — почти в три раза год к году. На втором месте по темпу увеличения популярности — Китай, здесь динамика составляет 85% год к году. Тройку стран, куда россияне стали ездить чаще в начале лета, замыкает Таиланд — число путешествий туда выросло за год на 82%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В «Яндекс Путешествиях» сообщили, что на этом сервисе чаще всего туристы организуют путешествия по России, Белоруссии и Абхазии. Затем следуют Турция, страны Шенгена, Грузия и Китай.

В компании конкретизировали: чаще всего в России туристы сами бронируют всё, что необходимо для поездок, когда собираются в Краснодарский край, Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым, Нижегородскую, Калининградскую и Ярославскую области, а также в Ставропольский край . При этом бронировать путешествия к морю начинали еще за 40–45 дней. А в регионы, где моря нет, но которые могут похвастаться интересными достопримечательностями, — примерно за месяц.

Как обеспечить свою безопасность

Когда туристы едут организованно и их встречает принимающая сторона, то именно она несет ответственность за туриста, напомнил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. А вот самостоятельные путешественники могут рассчитывать только на себя.

— Я, например, имел глупость поехать в Стамбул. В течение трех дней меня два раза обманули таксисты больше, чем на $50. В итоге скандал с таксистом — морально неприятно. На собственных ошибках могу другим людям сказать, что в Египте таксисты обманывают, в Турции там 80% процентов обманывают туристов из России . Проще и дешевле заказать трансфер через турагентство, — отметил он.

Кроме того, туристы зачастую пытаются заказать подешевле экскурсию у нелицензированных гидов.

Фото: ТАСС/Валентин Федоров

— То есть пытаются сэкономить, но не понимают, что жертвуют безопасностью. Люди, которые думают, что турагенства пытаются на них нажиться, пытаются самостоятельно организовать свое путешестви е. У кого-то это получается, у кого-то нет, — отметил Алексан Мкртчян.

Чтобы самостоятельно организованный отдых прошел благополучно, в «АльфаСтраховании» советуют позаботиться о личной безопасности, сохранности своих вещей и о медицинской страховке. В компании советуют сделать ксерокопии всех документов, не носить с собой много наличных, не гулять ночью по городу и посещать только благополучные районы. Если же турист едет к месту отдыха на машине, то не рекомендуется останавливаться в малолюдных местах и необходимо всегда закрывать машину, даже если водитель отлучился ненадолго.

Адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков отметил, что стоит записать на бумаге все важные телефонные номера, так как любой гаджет в незнакомой и экстремальной ситуации менее надежен, чем ручка и блокнот.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— Следует отметить, что помимо номеров близких людей, следует иметь в указанном блокноте номера всех экстренных служб того населенного пункта, на территории которого планируется путешествие, — сказал он. — Все документы должны быть защищены от погодных условий.

Для обеспечения безопасности юрист также посоветовал держать регулярную связь с контактными лицами дома, например, с близкими родственниками. Созваниваться стоит раз в три–шесть часов.

При поездках за границу, по словам юриста, следует заранее уточнить, есть ли на территории, планируемой к посещению, дипломатические учреждения, российские общины, союзы и культурные группы. Туда туристы смогут обратиться за помощью.