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Путин и Лукашенко встретились в неформальной обстановке на Валааме

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 26 июля проводят неформальную встречу на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Там уточнили, что лидеры двух стран посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый.

«Вопросы на повестке у политиков — самые серьезные. В основном это разговор без камер», — отмечается в публикации в Telegram-канале «Пул Первого».

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Лукашенко прибыл 25 июля в Санкт-Петербург с рабочим визитом для переговоров с российским главой государства. БелТА уточняло, что лидеры двух стран обсудят продвижение союзных проектов, вопросы региональной безопасности и международную повестку дня. Переговоры по большей части будут закрытыми.

В тот день Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам и посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту Валаамского монастыря, а затем зашли в часовню царственных страстотерпцев. Затем они продолжили общение в закрытом режиме.

До этого, 23 мая, Путин прилетел в Минск с официальным визитом и сразу же встретился с Лукашенко. Во время этих переговоров президент РФ подчеркнул, что Россия и Белоруссия добились больших успехов в развитии взаимовыгодных отношений. На следующий день они провели переговоры в расширенном составе, где отметили, что Москва и Минск уверенно чувствуют себя перед лицом угроз со стороны Запада и укрепляют взаимодействие в вопросах обороны и безопасности. Путин указал, что границы Союзного государства надежно прикрыты со всех сторон.

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