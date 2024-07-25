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Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 июля направился с рабочим визитом в Россию. Об этом 25 июля сообщил приближенный к пресс-центру лидера республики Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко проведет анонсированную встречу с президентом Владимиром Путиным. Переговоры, по большей части, будут закрытыми. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил проведение переговоров.

«Да, сегодня состоится встреча двух президентов», — сказал он журналистам.

БелТА в своем Telegram-канале уточнило, что лидеры двух стран обсудят продвижение союзных проектов, вопросы региональной безопасности и международную повестку дня.

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Ранее, 20 июля, Путин направил телеграмму Лукашенко, поздравив его с 30-летием пребывания на президентском посту. Российский лидер отметил, что личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и продуктивного сотрудничества между Москвой и Минском трудно переоценить.

До этого, 4 июля, сообщалось, что президенты России и Белоруссии находились в постоянном контакте во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Например, они общались в неформальной обстановке после ужина в честь глав государств объединения 3 июля.

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