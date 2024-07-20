Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента Белоруссии

Президент России Владимир Путин 20 июля направил телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко, поздравив его с 30-летием пребывания на президентском посту.

«С Вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах», — написал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что избиратели шесть раз доверяли Лукашенко такой пост. Это доказывает, что президент Белоруссии пользуется огромным уважением среди граждан своей страны.

Путин отметил, что личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и продуктивного сотрудничества между Москвой и Минском трудно переоценить. Белорусский лидер также очень много сделал для создания и укрепления Союзного государства и продвижения интеграционных процессов в Евразии.

Президент РФ указал, что будет рад продолжать конструктивный товарищеский диалог с Лукашенко и далее много работать с ним ради благополучия братских народов двух стран. Путин пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья и успехов на государственном посту.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что президенты России и Белоруссии находились в постоянном контакте во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Например, они общались в неформальной обстановке после ужина в честь глав государств объединения 3 июля.

До этого, 23 мая, Путин прилетел в Минск с официальным визитом и сразу же встретился с Лукашенко. Во время этих переговоров российский лидер подчеркнул, что РФ и Белоруссия добились больших успехов в развитии взаимовыгодных отношений. На следующий день президенты провели переговоры в расширенном составе, где отметили, что Москва и Минск уверенно чувствуют себя перед лицом угроз со стороны Запада и укрепляют взаимодействие в вопросах обороны и безопасности. Путин указал, что границы Союзного государства надежно прикрыты со всех сторон.