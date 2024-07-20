Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования лидеру Вьетнама в связи со смертью генсека ЦК Компартии
Мир
Нетаньяху отверг заключение суда ООН об оккупации палестинских территорий
Мир
Захарова прокомментировала видео с обливаемым кровью халатом врача «Охматдета»
Мир
Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию на следующей неделе
Армия
Экипажи БМП-3 группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ
Происшествия
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км
Мир
Стрелявший в Трампа за час до покушения использовал дрон для разведки
Мир
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Харькове
Мир
Зеленский заявил о планах лично встретиться с Трампом
Политика
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента Белоруссии
Мир
Крупный пожар произошел в первой баптистской церкви в Далласе
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали грозу и до +25 градусов в Москве 20 июля
Происшествия
Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении более 10 БПЛА в регионе
Мир
В Германии предрекли эскалацию конфликта на Украине из-за резолюции ЕП
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области
Мир
Погранохрана Финляндии сообщила о пересечении моторной лодкой границы с РФ
Мир
Пентагон заказал девять самолетов для США и Японии на сумму более $1,4 млрд
Мир
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил об отсутствии связей с Россией

Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента Белоруссии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 20 июля направил телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко, поздравив его с 30-летием пребывания на президентском посту.

«С Вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах», — написал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что избиратели шесть раз доверяли Лукашенко такой пост. Это доказывает, что президент Белоруссии пользуется огромным уважением среди граждан своей страны.

Путин отметил, что личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и продуктивного сотрудничества между Москвой и Минском трудно переоценить. Белорусский лидер также очень много сделал для создания и укрепления Союзного государства и продвижения интеграционных процессов в Евразии.

Президент РФ указал, что будет рад продолжать конструктивный товарищеский диалог с Лукашенко и далее много работать с ним ради благополучия братских народов двух стран. Путин пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья и успехов на государственном посту.

Союзнический толк: о чем главы МИД России и Белоруссии договорились в Минске
Двухдневный визит Лаврова приурочен к 32-й годовщине установления дипотношений

Ранее, 4 июля, сообщалось, что президенты России и Белоруссии находились в постоянном контакте во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Например, они общались в неформальной обстановке после ужина в честь глав государств объединения 3 июля.

До этого, 23 мая, Путин прилетел в Минск с официальным визитом и сразу же встретился с Лукашенко. Во время этих переговоров российский лидер подчеркнул, что РФ и Белоруссия добились больших успехов в развитии взаимовыгодных отношений. На следующий день президенты провели переговоры в расширенном составе, где отметили, что Москва и Минск уверенно чувствуют себя перед лицом угроз со стороны Запада и укрепляют взаимодействие в вопросах обороны и безопасности. Путин указал, что границы Союзного государства надежно прикрыты со всех сторон.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024