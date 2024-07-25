Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретились на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии. Об этом 25 июля сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее в этот день Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом для переговоров с Путиным. При этом БелТА уточнило, что лидеры двух стран обсудят продвижение союзных проектов, вопросы региональной безопасности и международную повестку дня. Переговоры по большей части будут закрытыми.

До этого, 23 мая, Путин прилетел в Минск с официальным визитом и сразу же встретился с Лукашенко. Во время этих переговоров российский лидер подчеркнул, что РФ и Белоруссия добились больших успехов в развитии взаимовыгодных отношений. На следующий день президенты провели переговоры в расширенном составе, где отметили, что Москва и Минск уверенно чувствуют себя перед лицом угроз со стороны Запада и укрепляют взаимодействие в вопросах обороны и безопасности. Путин указал, что границы Союзного государства надежно прикрыты со всех сторон.