Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 25 июля сообщил приближенный к пресс-центру лидера республики Telegram-канал «Пул Первого».
«Первый (Лукашенко. — Ред.) в Питере. Программа дальше обещает быть интересной», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день БелТА в своем Telegram-канале уточнило, что лидеры двух стран обсудят продвижение союзных проектов, вопросы региональной безопасности и международную повестку дня. При этом переговоры по большей части будут закрытыми.
До этого, 4 июля, сообщалось, что президенты России и Белоруссии находились в постоянном контакте во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Например, они общались в неформальной обстановке после ужина в честь глав государств объединения 3 июля.