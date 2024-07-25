Путин и Лукашенко начали общение в закрытом формате на Валааме

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали общение в закрытом формате, передает Telegram-канал «Пул Первого» 25 июля.

Ранее в этот день российский лидер и президент Белоруссии встретились на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту Валаамского монастыря, а затем зашли в часовню царственных страстотерпцев.

«А прямо сейчас общение продолжается в закрытом формате», — говорится в сообщении.

Лукашенко прибыл 25 июля в Санкт-Петербург с рабочим визитом для переговоров с российским главой государства. БелТА уточняло, что лидеры двух стран обсудят продвижение союзных проектов, вопросы региональной безопасности и международную повестку дня. Переговоры по большей части будут закрытыми.

До этого, 23 мая, Путин прилетел в Минск с официальным визитом и сразу же встретился с Лукашенко. Во время этих переговоров президент РФ подчеркнул, что Россия и Белоруссия добились больших успехов в развитии взаимовыгодных отношений. На следующий день они провели переговоры в расширенном составе, где отметили, что Москва и Минск уверенно чувствуют себя перед лицом угроз со стороны Запада и укрепляют взаимодействие в вопросах обороны и безопасности. Путин указал, что границы Союзного государства надежно прикрыты со всех сторон.