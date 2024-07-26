Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку
Курс рубля практически не отреагировал на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 18% годовых, следует 26 июля из данных Московской биржи.
До публикации решения регулятора курс находился на уровне 11,725 рубля по данным на 13:25. К 13:30 курс юаня составлял 11,72 рубля, снизившись на 0,39%.
Однако к 13:50 юань укрепился до 11,87 рубля.
Как отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru», решение ЦБ не было неожиданным. Он спрогнозировал, что в краткосрочной перспективе курс юаня составит 11,65–11,88 рубля.
С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом и евро в связи с введенным в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США.
Ранее в этот день совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%. В ЦБ уточнили, что инфляция ускорилась, она складывается выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для снижения инфляции необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, подчеркнул регулятор.
Как отметил в разговоре с «Известиями» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, ставки по кредитам теперь могут вырасти на 1–2% годовых. В свою очередь, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер спрогнозировал новый этап роста ставок по накопительным продуктам.