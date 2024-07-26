Экономист Сакс назвал Демократическую и Республиканскую партии США ужасными

Американский экономист Джефри Сакс назвал Демократическую и Республиканскую партии США ужасными. Об этом он заявил 26 июля в интервью YouTube-каналу Current Affairs.

«Я считаю, что обе партии ужасны. Они обе находятся в лапах ВПК и получают от него финансирование», — сказал он.

По словам Сакса, демократы более воинственны, чем республиканцы, но разница между ними всё равно невелика. При этом Вашингтон еще с 1992 года занимается подавлением различных сил в мире. В 1997 году экс-советник американского лидера по национальной безопасности написал план, по которому США смогут влиять на Россию через смену режимов на Балканах, в Прибалтике и на Украине.

Ранее, 24 июля, американский президент Джо Байден выпустил видеообращение, в котором заявил, что снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, поскольку хотел «передать эстафету» новому поколению. Он также подчеркнул, что заслуживал второго срока, однако поступился личными амбициями.

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Также он добавил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки. Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии.

25 июля Харрис сообщила, что будет участвовать в выборах на пост президента в ноябре 2024 года, представляя Демократическую партию. В ее агитационном видео говорится, что на высшем государственном посту политик будет бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.