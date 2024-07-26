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Глава МВД Украины назвал следующую возможную жертву после убийства Фарион

Глава МВД Украины: следующей после Фарион жертвой мог быть депутат Бужанский
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Следующей жертвой после убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион мог стать действующий парламентарий Макс Бужанский. Об этом 26 июля сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

Глава ведомства также добавил, что в списке убившего Фарион Вячеслава Зинченко были и другие люди, однако власти отказались раскрывать их имена.

Сам депутат Бужанский написал в своем Telegram-канале, что обязан жизнью силовикам, которые задержали Зинченко.

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В 60-летнюю Фарион стреляли 19 июля. Позднее она скончалась в больнице. Сообщалось, что в экс-депутата произвел выстрелы мужчина, который больше недели выслеживал ее во дворе, он был в перчатках и использовал оружие без глушителя.

Подозреваемый был задержан в Днепре спустя пять дней, 25 июля. Глава МВД Клименко заявил, что операция по задержанию была сложной, а над раскрытием преступления работали сотни полицейских, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и других служб. За день до этого ответственность за убийство политика взяла на себя неонацистская группировка NS/WP (National Socialism / White Power, признана террористической и запрещена в РФ).

По данным МВД Украины, подозреваемому 18 лет, он проживал в Днепре. Во Львове, где была убита Фарион, он арендовал как минимум три квартиры. Дополнительные подробности пока выясняются, но следствие собрало достаточно доказательств, чтобы быть уверенным в задержании настоящего убийцы.

Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине в 2018 году она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему.

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