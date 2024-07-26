В Кремле пообещали ответ на перевод Украине доходов от активов РФ

Россия не оставит без ответа перевод Украине Еврокомиссией доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Об этом заявил в пятницу, 26 июля, в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не повод для оперативной реакции, это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны ЕС», — сказал он.

Песков пообещал, что ответные действия со стороны России будут «продуманными и соответствовать интересам РФ». По его словам, подобные шаги ЕК не останутся без ответа.

В этот же день Еврокомиссия объявила о выделении на закупки оружия для Украины первого транша в размере €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что средства направят Киеву через Европейский фонд мира и украинский фонд для закупки оружия и восстановления страны.

22 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что первый транш из доходов от заблокированных в странах объединения активов РФ поступит Еврокомиссии в первую неделю августа. Его размер составит €1,4 млрд, эти средства предназначены для закупки снарядов и средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине.

До этого, 24 июня, главы МИД стран Евросоюза утвердили перевод €1,4 млрд доходов от российских замороженных авуаров в Европейский фонд мира на военную помощь Украине. Боррель тогда отметил, что одно из государств объединения до сих пор блокирует передачу Киеву около €6 млрд из этого фонда. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что решение об использовании прибыли от активов РФ было принято без учета вето Будапешта.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.