Боррель заявил о блокировке средств на оружие Киеву из-за вето Венгрии

Страны Евросоюза не достигли договоренности о разблокировке средств Европейского фонда мира на оружие для Киева, поскольку Венгрия отказалась снять вето. Об этом 22 июля сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Эти средства остаются заблокированными одной страной. Это постыдно. Это не мешает Украине получать оружие. Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Страны ЕС не получат компенсации [за переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС, которая транслировалась на сайте Совета ЕС.

По словам Борреля, на фоне данной ситуации он уже потерял надежду на то, что Будапешт разблокирует средства из европейского фонда мира.

При этом первый транш из доходов от российских активов на сумму €1,4 млрд поступит Еврокомиссии в первую неделю августа, указал глава внешнеполитической службы. Он уточнил, что на эти средства Брюссель намерен закупить оружие для Киева.

Ранее, 19 июля, депозитарий Euroclear сообщил, что в текущем месяце переведет в фонд Евросоюза для Украины около €1,5 млрд доходов с замороженных активов РФ. Также организация намерена уплатить Бельгии около €836 млн прибыли, полученной от российских активов в первой половине 2024 года.

До этого, 24 июня, главы МИД стран ЕС утвердили перечисление €1,4 млрд прибыли от российских замороженных активов в Европейский фонд мира на военную помощь Украине. Тогда Боррель рассказал, что одна из стран объединения до сих пор блокирует выделение Киеву примерно €6 млрд из этого фонда, и остальные государства ищут способы выхода из этой ситуации. Министр иностранных дел Венгрии тогда же заявил, что решение использовать прибыль от активов России было принято в обход вето Будапешта.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.