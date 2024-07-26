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Политолог назвал Киев неспособным принимать решения из-за потери им субъектности

Политолог Кочетков: Украина потеряла субъектность и не принимает решения сама
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Украина не обладает субъектностью, чтобы самостоятельно принимать решения по конфликту и переговорам. На это 26 июля указал в беседе с «Известиями» политолог Алексей Кочетков.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что невозможно склонить Киев к переговорам с Москвой. Он подчеркнул, что власти страны будут сами решать, как именно проводить переговоры.

«Украинские власти больше никогда никаких решений принимать не будут. <...> Украина несубъектна, она никаких решений как не принимала, так и не принимает, точнее, те, кто руководят тем, что от страны осталось. Позиция [властей], конечно, забавна, но абсолютно несущественна», — отметил эксперт.

Он добавил, что с каждым днем украинский фронт трещит всё больше, ситуация движется к краху для Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фоне чего Запад пытается любой ценой заморозить конфликт и не дать России освободить территории. По мнению Кочеткова, сейчас западные политики попытаются навязать Москве новые соглашения, невыгодные для РФ.

В заморозке конфликта особенно заинтересованы действующие власти США, в том числе Демократическая партия, уточняет политолог. Так, демократы хотят снизить эскалацию для того, чтобы в случае вероятной победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа он не смог обвинить предыдущую администрацию в провале на Украине и растрате средств американских налогоплательщиков.

«Если сейчас произойдет крах украинской армии, то это для демократов тоже будет своего рода катастрофой. Потому что Трамп в таком случае может смело сказать: «Я умываю руки, демократы всё провалили, всё испортили, всё украли», — резюмировал собеседник издания.

Зеленский всё чаще говорит о переговорах с Россией. И вот почему

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский, в свою очередь, в беседе с «Известиями» отметил, что последние заявления о необходимости мирных переговоров президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, также связаны с давлением со стороны Запада. По его мнению, западные власти недовольны несговорчивостью украинского лидера. При этом верить его словам нельзя, они, в первую очередь, направлены на западную аудиторию, заявил политолог.

Россия, со своей стороны, неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он

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