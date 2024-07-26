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Кулеба исключил возможность склонить Киев к переговорам

Кулеба после визита в Китай заявил, что Украину не склонить к переговорам
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Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
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Склонить Киев к мирным переговорам невозможно, заявил после визита в Китай министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Телевизионной службе новостей» (ТСН) 25 июля.

«Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить и мы сами будем принимать любые решения. Обратите внимание: даже в риторике наших партнеров, которые помогают нам оружием, деньгами — четко всегда сказано о том, что Украина сама примет решение, с кем, когда, в каком формате вести переговоры. И это не просто дипломатические слова, это реальная позиция», — сказал он в ходе беседы, запись которой представлена на YouTube-канале ТСН.

При этом 24 июля Кулеба на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И сделал заявление о готовности Украины к переговорам с РФ. Об этом же в тот день сообщала официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Позже в украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Украина готова вести переговоры с Россией «на определенном этапе». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

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В последнее время на Украине всё чаще говорят о необходимости переговоров с РФ. 20 июля украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, сообщил, что на второй конференции по украинскому конфликту Киев будет готов поговорить с Москвой. По его словам, необходимо идти на переговоры, если Украина хочет окончания конфликта.

22 июля Дмитрий Песков отметил, что данное заявление лидера Украины гораздо лучше, чем намерение воевать до последнего украинца, однако нужно дождаться конкретных действий с его стороны.

Россия со своей стороны неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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