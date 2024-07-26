Реклама
Прямой эфир
Общество
Киргизия выдала России похитившую 14 млн рублей у москвичей девушку
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Мир
Власти Франции созывают кризисный штаб после нарушения графика движения поездов
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Экономика
В Банке России пообещали рассматривать все способы разблокировки активов россиян
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Происшествия
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Спорт
В МОК заявили о важности участия спортсменов из РФ в Олимпиаде
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Тысячи людей остаются на парижском вокзале из-за саботажа движения поездов
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Мир
Экономист заявил об отсутствии рисков для Украины в случае дефолта
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Недвижимость
Названа стоимость квадратного метра новостроек в Московской области
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Мир
Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Песков напомнил о возвращении в СССР уехавшей после 1917 года интеллигенции

Песков: после Октябрьской революции из страны уехали многие, но они вернулись
0
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие представители творческой интеллигенции и ученых уехали из России после Октябрьской революции 1917 года, однако позднее большинство из них вернулось. Об этом 26 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, комментируя отъезд из страны после начала спецоперации некоторых деятелей культуры.

«Ну, смотрите историю нашей страны. После революции сколько уехало творческой интеллигенции? Ведь много. А сколько ученых уехало? Очень много. Бедствовали за границей, кто-то бедствовал, кто-то творил там, кому-то удавалось. А потом, в начале 30-х годов, посылали уже гонцов к тем людям и уговаривали их вернуться, включая многих писателей, которых наши дети проходят в школах», — сказал он.

Песков подчеркнул, что большинство из уехавших удалось уговорить вернуться, и по возвращении «они принесли родине много пользы». При этом те, «кто были настоящие враги», «там так и сгинули».

Пробили душу: как агрегаторы утечек сформировали базу «предателей»
Эксперты рассказали, как устроены сервисы по «пробиву» людей, кто ими пользуется и чем это опасно

Ранее, в мае, Песков заявил, что покинувшие Россию граждане возвращаются на родину, поскольку Россия открывает для них больше возможностей. Он также указал, что деловая жизнь в стране развивается динамично.

В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо создать условия для возвращения россиян, которые по различным причинам покинули РФ, но не выступали против страны. Также она отметила, что российские власти не будут закрывать государство и запрещать гражданам ездить по миру или же уехавшим соотечественникам возвращаться в Россию.

В начале декабря 2023 года в компании «Финион» сообщили «Известиям» о том, что порядка 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию. Одной из основных причин выступили ужесточение правил получения вида на жительства (ВНЖ) и сроки пребывания на территории других стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024