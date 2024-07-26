Песков напомнил о возвращении в СССР уехавшей после 1917 года интеллигенции

Многие представители творческой интеллигенции и ученых уехали из России после Октябрьской революции 1917 года, однако позднее большинство из них вернулось. Об этом 26 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, комментируя отъезд из страны после начала спецоперации некоторых деятелей культуры.

«Ну, смотрите историю нашей страны. После революции сколько уехало творческой интеллигенции? Ведь много. А сколько ученых уехало? Очень много. Бедствовали за границей, кто-то бедствовал, кто-то творил там, кому-то удавалось. А потом, в начале 30-х годов, посылали уже гонцов к тем людям и уговаривали их вернуться, включая многих писателей, которых наши дети проходят в школах», — сказал он.

Песков подчеркнул, что большинство из уехавших удалось уговорить вернуться, и по возвращении «они принесли родине много пользы». При этом те, «кто были настоящие враги», «там так и сгинули».

Ранее, в мае, Песков заявил, что покинувшие Россию граждане возвращаются на родину, поскольку Россия открывает для них больше возможностей. Он также указал, что деловая жизнь в стране развивается динамично.

В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо создать условия для возвращения россиян, которые по различным причинам покинули РФ, но не выступали против страны. Также она отметила, что российские власти не будут закрывать государство и запрещать гражданам ездить по миру или же уехавшим соотечественникам возвращаться в Россию.

В начале декабря 2023 года в компании «Финион» сообщили «Известиям» о том, что порядка 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию. Одной из основных причин выступили ужесточение правил получения вида на жительства (ВНЖ) и сроки пребывания на территории других стран.