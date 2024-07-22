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Пробили душу: как агрегаторы утечек сформировали базу «предателей»

Эксперты рассказали, как устроены сервисы по «пробиву» людей, кто ими пользуется и чем это опасно
Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Нелегальные сервисы по «пробиву» людей взяли на себя функцию обличения «уклонистов и предателей». В справках одного из агрегаторов появилась графа «Покинувшие РФ 2022-2024», где делаются однозначные выводы о причинах миграции конкретного человека за рубеж. «Известия» разбирались, как системы отбирают «дезертиров» и выяснили у экспертов, насколько легален бизнес на утечках.

Улетел, но обещал вернуться

В июле крупный агрегатор утечек (нелегальные сервисы, позволяющие на платной основе узнать личную информацию о конкретном человеке) появился раздел «Покинувшие РФ 2022-2024». В эту категорию разработчики внесли россиян, которые покинули страну после 22 февраля 2022 года. Также к «покинувшим» администраторы сервиса отнесли тех, кто выехал непосредственно после начала частичной мобилизации (21 сентября 2022 года) или в начале лета 2023 года.

Чемодан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Известия» опытным путем выяснили главные параметры отфильтровки: возраст и выезд за рубеж в критический для страны момент без обратного билета. Предположительно, разработчики использовали актуальные утечки баз данных систем бронирования и другие массивы информации, в том числе о пересечении гражданами границы РФ. Характерно, что в графе выдачи не указывается источник полученных данных. В форме сообщается фамилия, имя и отчество человек, дата его рождения, дата выезда из России и страна назначения, а также причина, например, «начало СВО».

Едва ли можно говорить о достоверности выводов, которые делают агрегаторы по поводу истинной причины выезда человека за границу. Клеймо «покинувший» получили граждане, выезжавшие за границу в служебные командировки, туристические поездки, на лечение. Также большое количество «брака» система допустила на торговцах-челноках.

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Политический окрас

Это уже не первая попытка сервисов-шпионов «отфильтровать» людей на основе их политических взглядов и возможных симпатий к запрещенным организациям. Уже несколько лет в агрегаторах персональных данных используется база участников так называемого «Умного голосования» (проект запрещенной в России экстремистской организации-иноагента ФБК). Ранее, в 2021 году, списки участников сторонников НКО с электронными адресами оказались в открытом доступе.

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— Разумеется, юридической силы такие сливы не имеют, но многие сотрудники силовых структур, муниципальные служащие, чьи e-mail ящики попали в утечки, лишились работы. — пояснил источник «Известий» в правоохранительных органах. — Эта информация неофициально используется при приеме человека на работу, особенно в серьезные организации с участием государственного капитала.

увольнение
Фото: Getty Images/SrdjanPav

Например, вскоре после утечки списков участников «Умного голосования» своих должностей лишились 50 сотрудников Московского метрополитена. В профсоюзе увольнение связывали с симпатиями работников к иноагенту Алексею Навальному (включен в реестр террористов и экстремистов) — все лишившиеся работы метрополитеновцы были участниками «Умного голосования», писал «Коммерсант».

Кому это надо

Периодически «пробивом» пользуются люди различных социальных категорий и возраста, столкнувшиеся с жизненными трудностями — судебные разбирательства, конфликты с соседями, подозрение в измене близкого человека и так далее. Но есть и те, кто пользуется услугами агрегаторов постоянно и платит за это существенные деньги. Как рассказал эксперт в области кибербезопасности Марсель Дандамаев, такого рода услуги часто используют шантажисты различного рода.

— Например, актуальной остается проблема шантажа девушек-вебкамщиц, которые онлайн раздеваются перед пользователями за деньги. Злоумышленники считают, что работницы эротической индустрии много зарабатывают, деанонимизируют их с помощью агрегаторов, устанавливают данные о месте жительства, родственниках. А потом вымогают средства за нераспространение пикантной информации.

Деньги
Фото: Getty Images/Diy13

Эксперт отмечает, что данные в подобных базах не всегда актуальны и достоверны. Особенно это касается информации о правонарушениях и различных криминальных учетов, утекших в сеть.

— Человек мог ошибочно встать на какой-либо полицейский учет или быть необоснованно задержан, привлечен к ответственности. Официально с него сняты все обвинения, а в базах он будет бить чуть не как опасный преступник. Это случается сплошь и рядом. Беда в том, что эту информацию уже невозможно изъять из утечек.

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Клиентская база

Агрегаторы представляют опасность в том числе и для своих же платных подписчиков, говорит эксперт.

— После оплаты подписки данные клиента моментально попадают в базу сервиса, например, e-mail, ник аккаунта, номер телефона, я проверял, — сообщил Дандамаев.

Само существование такого рода бизнеса на утечках персональных данных собеседник «Известий» считает незаконным.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— С одной стороны, сервисы просто агрегируют, систематизируют утекшие в сеть персональные данные, которые по сути находятся в общем доступе. Однако легальным такой бизнес назвать никак нельзя. Время от времени такого рода сервисы банят.

Кроме того, история запросов остается в распоряжении сервиса. То есть администраторы видят все интересы инициатора поиска и теоретически могут манипулировать этими сведениями. Деанонимизация подписчика, если он не принял должных мер к конспирации — дело несложное.

Матчасть «пробива»

— Обычно это сервер баз данных с транспортом в Telegram, система регистрации ботов (так как их их банят) и биллинг, — рассказал «Известиям» технический директор «Гарда WAF» Лука Сафонов. По его словам, после сбора, скупки данных, аккумулирования утечек весь массив информации нормализуются.

— Потом формируют цепочки связей баз, после чего публикуется сервис с платной подпиской, — говорит эксперт.

Клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В настоящее время законодательством не предусмотрена ответственность за использование сервисов «пробива», то есть клиенту ничего не грозит.

— Для владельцев сервиса предусмотрена ответственность по ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), — говорит Сафонов. Он добавил, что со стороны Роскомнадзора также принимаются меры по противодействию такого рода сервисам.

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Правовые пробелы

По словам адвоката, управляющего партнера AVG Legal Алексея Гавришева, легальность сервисов, оперирующих данными о людях и организациях зависит от ряда факторов.

— Если этот сервис просто аккумулирует информацию из открытых источников, то это вопрос удобства. Иначе обстоят дела, если сведения относятся к охраняемым законом данным. И уже совсем другое дело, если информация таким образом продается сотрудниками правоохранительных органов. Уже есть практика, когда осуществляющие «слив» недобросовестные полицейские получали сроки, в том числе, за госизмену и экстремизм. По этим статьям предусмотрена ответственность до 25 лет лишения свободы.

Также адвокат напомнил о существовании сервисов по сливу информации о полицейских, участвовавших в охране общественного порядка на митингах.

— Самое непоправимое, что подобной информацией могут пользоваться преступники из недружественных стран, это ставит под угрозу национальную безопасность страны, — говорит адвокат Гавришев.

Тюрьма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что касается предоставления недостоверных сведений интернет-ресурсами, то организаторы могут быть привлечены к ответственности за мошеннические действия, совершенные путем обмана, считает собеседник «Известий».

— В то же время использовать подобную информацию официально нельзя, так как доказательства, добытые незаконным путём судами не принимаются.

Он подчеркнул, что чаще всего такими «сборниками» используют злоумышленники для преследования людей.

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